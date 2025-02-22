Эстония и Франция организовали внеочередную встречу министров обороны Европы

По данным агентства Bloomberg, Франция и Эстония 24 февраля организуют видеоконференцию министров обороны европейских стран, на которой основное внимание будет уделено военной поддержке Украины.

По словам источников, в обсуждении примут участие около десятка министров обороны, включая представителей Великобритании, Германии, Италии и Польши, а также представители Европейского союза и НАТО.

Министр обороны Ханно Певкур в интервью Postimees отметил, что эта встреча является продолжением саммита глав государств в Париже. В понедельник основной темой обсуждения станет то, какие дополнительные шаги могут предпринять европейские страны для поддержки Украины в условиях резко изменившейся внешней политики США.

"Одно дело - то, что мы уже делаем в рамках согласованных пакетов помощи, а другое - что мы можем сделать быстро и незамедлительно", - подчеркнул Певкур.

Он добавил, что на встрече также обсудят будущее Украины в случае начала мирных переговоров и роль Европы в этом процессе.

На данный момент европейские лидеры пересматривают свои оборонные планы, учитывая возможность ослабления поддержки Украины со стороны США. Bloomberg отмечает, что Вашингтон уже начал переговоры с Россией, не привлекая к процессу Европу и Киев, что создает долгосрочные риски для архитектуры безопасности континента.

Встреча министров обороны совпадает с визитом нескольких европейских лидеров, включая президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Киев - в эти дни исполняется три года с начала российского вторжения в Украину. В понедельник также состоится встреча министров иностранных дел Европейского союза в Брюсселе.

На следующей неделе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправятся в США на переговоры с президентом Дональдом Трампом.

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