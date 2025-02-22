Политолог: "Перезапуск" правительства точно не будет способствовать дружбе между партиями

"Не похоже, что замененные министры ожидали такого решения, за исключением [министра транспорта Каспара] Бришкенса", - прокомментировал Раевскис.

По его мнению, сейчас партии подсчитывают, есть ли у правительства еще голоса в парламенте. Эксперт считает, что изменения в правительстве по существу все еще не решают стоящие перед ним проблемы, главным образом то, что правительству необходимо расширить свою поддержку в парламенте.

По его оценке, новый план работы правительства не сможет решить существующие в нем проблемы.

Например, неясно, что подразумевается под "сокращением бюрократии на 25%". Непонятно, означает ли это сокращение числа госслужащих, сокращение госаппарата или что-то еще, сказал политолог, назвав этот пункт плана "нелепым".

Самое интересное, на взгляд эксперта, - это то, что премьер-министр Эвика Силиня ("Новое единство") во время презентации плана несколько раз упомянула "новый мандат для правительства".

Политолог отметил, что новый мандат на практике является "исправленной декларацией" и может означать новый вотум доверия всему правительству в парламенте, а не только голосование по отдельным министрам.