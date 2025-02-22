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Политолог: "Перезапуск" правительства точно не будет способствовать дружбе между партиями

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Политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевский
Политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевский Фото: Evija Trifanova/LETA

"Перезапуск" правительства не укрепит дружбу между партиями, а план "прорыва" - это саморазрушение, считает политолог, специалист по связям с общественностью Филипп Раевскис.

"Не похоже, что замененные министры ожидали такого решения, за исключением [министра транспорта Каспара] Бришкенса", - прокомментировал Раевскис.

По его мнению, сейчас партии подсчитывают, есть ли у правительства еще голоса в парламенте. Эксперт считает, что изменения в правительстве по существу все еще не решают стоящие перед ним проблемы, главным образом то, что правительству необходимо расширить свою поддержку в парламенте.

По его оценке, новый план работы правительства не сможет решить существующие в нем проблемы.

Например, неясно, что подразумевается под "сокращением бюрократии на 25%". Непонятно, означает ли это сокращение числа госслужащих, сокращение госаппарата или что-то еще, сказал политолог, назвав этот пункт плана "нелепым".

Самое интересное, на взгляд эксперта, - это то, что премьер-министр Эвика Силиня ("Новое единство") во время презентации плана несколько раз упомянула "новый мандат для правительства".

Политолог отметил, что новый мандат на практике является "исправленной декларацией" и может означать новый вотум доверия всему правительству в парламенте, а не только голосование по отдельным министрам.

"Я не верю, что это увеличит количество голосов в парламенте и что 27 февраля все будут голосовать за новых кандидатов в министры, имена которых еще даже не известны, - это кажется утопией", - признался Раевскис.

Ситуация внутри "Нового единства" тоже не простая, потому что с изменениями у Силини появятся внутрипартийные оппоненты, что затруднит переговоры о дальнейших кандидатах в министры, прогнозирует он.

Отвечая на вопрос об идее перераспределения ответственности партий за министерства, политолог отметил, что вряд ли какая-либо партия захочет взять на себя транспортный сектор. Изменения могут произойти, но вопрос в том, что "Прогрессивные" хотят получить вместо транспорта.

По его мнению, такая ситуация ведет к еще более сложной комбинации.

"Было бы проще, если бы "Прогрессивные" отказались от портфеля, сохранив двух министров, но они хотят другой портфель вместо транспортного", - сказал Раевскис. В свою очередь представители других партий особенно не хотят брать на себя эту сферу.

"Перезапуск" работы правительства не восстановит доверие общества к правительству, и еще предстоит выяснить, насколько его готовы поддержать отстраненные министры и коалиционные партии, подчеркнул Раевскис.

Ранее стало известно, что премьер-министр Силиня отправила в отставку трех министров:

  • Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные");
  • Министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство");
  • Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

Она объяснила это тем, что в каждой из отраслей требуются "новые лидеры" с "свежим взглядом".

При этом Силиня призвала коалиционные партии оперативно предложить кандидатов на замену и подчеркнула, что новые министры должны быть утверждены уже на следующем заседании Сейма.

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