"Перезапуск" правительства не укрепит дружбу между партиями, а план "прорыва" - это саморазрушение, считает политолог, специалист по связям с общественностью Филипп Раевскис.
Политолог: "Перезапуск" правительства точно не будет способствовать дружбе между партиями
"Не похоже, что замененные министры ожидали такого решения, за исключением [министра транспорта Каспара] Бришкенса", - прокомментировал Раевскис.
По его мнению, сейчас партии подсчитывают, есть ли у правительства еще голоса в парламенте. Эксперт считает, что изменения в правительстве по существу все еще не решают стоящие перед ним проблемы, главным образом то, что правительству необходимо расширить свою поддержку в парламенте.
По его оценке, новый план работы правительства не сможет решить существующие в нем проблемы.
Например, неясно, что подразумевается под "сокращением бюрократии на 25%". Непонятно, означает ли это сокращение числа госслужащих, сокращение госаппарата или что-то еще, сказал политолог, назвав этот пункт плана "нелепым".
Самое интересное, на взгляд эксперта, - это то, что премьер-министр Эвика Силиня ("Новое единство") во время презентации плана несколько раз упомянула "новый мандат для правительства".
Политолог отметил, что новый мандат на практике является "исправленной декларацией" и может означать новый вотум доверия всему правительству в парламенте, а не только голосование по отдельным министрам.
"Я не верю, что это увеличит количество голосов в парламенте и что 27 февраля все будут голосовать за новых кандидатов в министры, имена которых еще даже не известны, - это кажется утопией", - признался Раевскис.
Ситуация внутри "Нового единства" тоже не простая, потому что с изменениями у Силини появятся внутрипартийные оппоненты, что затруднит переговоры о дальнейших кандидатах в министры, прогнозирует он.
Отвечая на вопрос об идее перераспределения ответственности партий за министерства, политолог отметил, что вряд ли какая-либо партия захочет взять на себя транспортный сектор. Изменения могут произойти, но вопрос в том, что "Прогрессивные" хотят получить вместо транспорта.
По его мнению, такая ситуация ведет к еще более сложной комбинации.
"Было бы проще, если бы "Прогрессивные" отказались от портфеля, сохранив двух министров, но они хотят другой портфель вместо транспортного", - сказал Раевскис. В свою очередь представители других партий особенно не хотят брать на себя эту сферу.
"Перезапуск" работы правительства не восстановит доверие общества к правительству, и еще предстоит выяснить, насколько его готовы поддержать отстраненные министры и коалиционные партии, подчеркнул Раевскис.
Ранее стало известно, что премьер-министр Силиня отправила в отставку трех министров:
- Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные");
- Министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство");
- Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).
Она объяснила это тем, что в каждой из отраслей требуются "новые лидеры" с "свежим взглядом".
При этом Силиня призвала коалиционные партии оперативно предложить кандидатов на замену и подчеркнула, что новые министры должны быть утверждены уже на следующем заседании Сейма.
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