Олаф Шольц Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Какой может быть коалиция?

Лидер победившего блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц является главным претендентом на пост канцлера.

Однако голосование по кандидатуре нового канцлера в Бундестаге пройдет только после того, как будет сформирована правящая коалиция.

Мерц на дебатах лидеров партий после выборов сказал, что надеется сформировать коалиционное правительство к Пасхе, то есть к 20 апреля.

Он признал, что это будет непросто.

Коалиция с занявшей второе место "Альтернативой" пока исключена: все остальные ведущие партии и политики, включая ХДС и лично Мерца, придерживаются политики "брандмауэра" в ее отношении, то есть исключают возможность сотрудничества с ней.

Лидер АдГ Алис Вайдель заявила, что готова работать с кем угодно, но понимает, что сейчас коалиция с ее участием невозможна.

У ХДС, по предварительным подсчетам, есть возможность собрать коалицию без АдГ — если им удастся договориться с социал-демократами и, возможно, еще одной партией.

Если Мерц будет верен своему слову и откажется сотрудничать с АдГ, наиболее вероятной выглядит возможность коалиции с СДПГ и зелеными.

Как проходили выборы

Женщина опускает бюллетень в урну для голосования, пока ее собака ждет. Фото: Reuters

Германия разделена на 299 одномандатных округов, и каждый избиратель должен был проголосовать за конкретного кандидата в депутаты Бундестага. Партии, которые набирают более 5%, формируют парламентские фракции на основании партийных списков, составленных в землях.