Сейм, выражая солидарность с украинским народом и чтя память погибших в войне, на этой неделе проведет несколько мероприятий в поддержку Украины, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.
24 февраля - в день, когда три года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в 14:00 состоится внеочередное заседание парламента, на котором выступят председатель Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
После внеочередного заседания в здании Сейма состоится торжественное мероприятие, на котором будут чествовать гражданских активистов, предпринимателей и журналистов, которые на протяжении этих лет вели активную работу в поддержку Украины.
В 9:00 высшие должностные лица страны призвали латвийцев прервать свои повседневные дела и присоединиться к минуте молчания, чтобы почтить жертв войны.
В свою очередь в 9:30 спикер Сейма обратится к участникам митинга в поддержку Украины у памятника Свободы.
В знак солидарности с украинским народом здание Сейма с 21 по 25 февраля будет освещено в цветах украинского флага.
Также в понедельник, 24 февраля, на Ратушной площади в Риге откроется светозвуковая инсталляция "Любовь и война", а на площади Свободы - выставка "Три года стойкости и непобедимости Украины", приуроченная к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Инсталляция на Ратушной площади будет открыта до 26 февраля с 18:00 до 22:00. В ее основе - личные истории шести украинцев о том, как война повлияла на их жизнь и жизнь их близких. Инсталляция состоит из более чем 120 рисунков и анимаций, а ее авторами являются датские художники Якоб Фелинг и Оле Самсе.
С 24 февраля по 16 марта на площади Свободы будет открыта фотовыставка "Три года стойкости и непобедимости Украины". Фотовыставка, созданная украинскими фотографами Константином и Владой Либеровыми, раскрывает суровую реальность жестокой войны России против Украины.
До полномасштабного вторжения России в Украину супруги Либеровы были одними из самых известных свадебных фотографов Украины, проводили мастер-классы и курсы.
С началом войны они перешли к документированию ужасов войны. Их фотографии рассказывают о храбрости украинских солдат, разрушении Бахмута, уничтожении Каховской ГЭС и прощании с павшими героями.
Выставка организована в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии.
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