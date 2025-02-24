Латвия - вместе с Украиной. Мы не устанем поддерживать борьбу украинцев за независимость и свою землю. Три года латвийское общество продолжает оказывать значительную поддержку Украине.

Согласно опросу, проведенному в конце 2024 года, 61,7% жителей Латвии поддерживают Украину до победы. Также 64,2% хотят победы Украины в войне, и столько же считают, что, помогая Украине, Латвия защищает себя от войны.

За три года после полномасштабного вторжения России Латвия оказала Украине помощь на сумму почти 860 миллионов евро. В том числе военная поддержка составила 540 миллионов евро, помощь украинским гражданским беженцам в Латвии - 225 миллионов евро, гуманитарная помощь - 82 миллиона евро, а также 12 миллионов евро были направлены на восстановление Украины.

Как в этом, так и в 2026 году Латвия продолжит предоставлять военную помощь Украине в размере не менее 0,25% от внутреннего валового продукта (ВВП). В этом году Латвия передаст Украине 42 произведенных в стране бронетранспортера Patria. Поддержка Украины со стороны Латвии будет продолжаться и в будущем, даже после возможного заключения перемирия.

24 февраля вся Латвия вместе с народом Украины, участвует в различных мероприятиях поддержки и памяти. Подробнее о программе мероприятий можно узнать здесь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!