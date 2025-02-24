Неофициальная информация: на должность главы Минблага рассматривается кандидатура Рокпелниса

Сегодня правление СЗК рассмотрит предложения премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") по реформированию работы правительства, выяснило агентство LETA.

Ожидается, что заседание правления начнется в 12:00.

Ранее член правления СЗК Аугустс Бригманис заявил, что перед принятием дальнейших решений партии необходимо понять аргументы, почему в ходе "перезапуска" правительства Силини пост министра должен покинуть и министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).

По его словам, пока рано делать выводы о дальнейших действиях и решениях, так как информация о предложении Силини была получена недавно. "Нужно понять, какими могут быть ее аргументы в этих вопросах", - сказал Бригманис, комментируя объявленный премьером "перезапуск" правительства.

Также этот вопрос будет обсуждаться в парламентской фракции СЗК в среду, 26 февраля, поскольку ожидается, что Аугулису будет возвращен мандат депутата и он вернется к работе в Сейме.

Бригманис подчеркнул, что на данный момент СЗК продолжает работать в коалиции. "Мое мнение - в политике людям не стоит обижаться", - заявил он, добавив, что сейчас важно понять факты и аргументы, стоящие за теми или иными решениями. "Если есть какие-то недостатки или недоработки, о них нужно знать и учитывать в дальнейших шагах", - отметил политик.

Как сообщалось, на прошлой неделе по итогам встреч с членами Кабинета министров Силиня объявила о рестарте правительства и потребовала отставки министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анды Чакши ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян).

По словам премьера, новые министры должны представить "свежий взгляд" на свои отрасли, чтобы справиться с их проблемами.

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