В преддверии третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Генеральная Ассамблея ООН в понедельник готовится к голосованию по двум конкурирующим резолюциям.
В ООН столкнулись две резолюции по Украине
Украина при поддержке европейских стран внесла проект, требующий немедленного вывода российских войск, тогда как США предлагают резолюцию с призывом к скорейшему завершению войны, но без упоминания российской агрессии.
Американская сторона оказывала давление на Киев, добиваясь, чтобы Украина отозвала свой вариант резолюции и поддержала документ, предложенный Вашингтоном, сообщили неназванные американский чиновник и европейский дипломат.
Однако Украина не пошла на уступки, и теперь 193 страны-члена Генассамблеи ООН проголосуют по киевскому проекту, подтвердили дипломаты.
Этот конфликт отражает нарастающее напряжение в отношениях между США и Украиной после неожиданного решения президента Дональда Трампа начать переговоры с Россией о скором завершении войны.
Кроме того, это свидетельствует о разногласиях внутри трансатлантического альянса, вызванных неожиданным курсом администрации Трампа на сближение с Москвой. Европейские лидеры встревожены тем, что США и Россия провели переговоры в Саудовской Аравии без участия Украины и ЕС.
Обостряя риторику, Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором, обвинил Киев в начале войны и предупредил, что Зеленскому следует "поторопиться с соглашением", иначе он рискует потерять страну, которой руководит. В ответ Зеленский заявил, что Трамп "явно живет в мире дезинформации, созданной Россией".
С тех пор администрация Трампа не только отказалась поддержать предложенную Украиной резолюцию в ООН, но и в последнюю минуту представила свой альтернативный вариант, требуя от союзников поддержать именно его.
Тем временем Трамп в понедельник примет в Вашингтоне президента Франции Эммануэля Макрона.
Вашингтон также намерен вынести свою резолюцию на голосование в Совете Безопасности ООН.
Китай, который в этом месяце председательствует в Совбезе, включил этот вопрос в повестку дня на понедельник.
Генеральная Ассамблея стала ключевым институтом ООН по украинскому вопросу, поскольку Совет Безопасности, который отвечает за поддержание международного мира и безопасности, фактически парализован из-за права вето России.
В Генассамблее вето не действует, и, по прогнозам, украинская резолюция, соавторами которой выступили все 27 стран Европейского союза, будет одобрена. Голосования в Генассамблее считаются индикатором мирового мнения, но их решения не имеют обязательной юридической силы, в отличие от резолюций Совбеза.
С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Генеральная Ассамблея приняла около шести резолюций, осуждающих агрессию Москвы и требующих немедленного вывода российских войск.
Европейские дипломаты внимательно следят за ходом голосования, чтобы оценить, не ослабла ли международная поддержка Украины и насколько мир готов принять инициативу Трампа по переговорам с Россией.
Проект американской резолюции, который состоит всего из нескольких строк, признает "трагические человеческие жертвы в конфликте между Россией и Украиной" и призывает к скорейшему завершению войны, а также к "достижению прочного мира между Украиной и Россией". Однако в документе нет ни слова о российском вторжении.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил журналистам на прошлой неделе, что резолюция США - это "шаг в правильном направлении".
В то же время украинский проект прямо называет происходящее "полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину" и напоминает о необходимости выполнения всех предыдущих резолюций Генассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию.
Украинская резолюция подчеркивает требование к России "немедленно, полностью и без каких-либо условий вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
Документ также выражает серьезную обеспокоенность возможным участием в боевых действиях северокорейских войск на стороне России, указывая, что это может привести к дальнейшей эскалации конфликта.
В резолюции вновь подтверждена поддержка суверенитета Украины, а также принцип непризнания территориальных изменений, достигнутых угрозами или применением силы.
Кроме того, документ призывает к деэскалации и скорейшему прекращению боевых действий, подчеркивая необходимость завершить войну уже в этом году.
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