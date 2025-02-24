В ООН столкнулись две резолюции по Украине

С тех пор администрация Трампа не только отказалась поддержать предложенную Украиной резолюцию в ООН, но и в последнюю минуту представила свой альтернативный вариант, требуя от союзников поддержать именно его.

Тем временем Трамп в понедельник примет в Вашингтоне президента Франции Эммануэля Макрона.

Вашингтон также намерен вынести свою резолюцию на голосование в Совете Безопасности ООН.

Китай, который в этом месяце председательствует в Совбезе, включил этот вопрос в повестку дня на понедельник.

Генеральная Ассамблея стала ключевым институтом ООН по украинскому вопросу, поскольку Совет Безопасности, который отвечает за поддержание международного мира и безопасности, фактически парализован из-за права вето России.

В Генассамблее вето не действует, и, по прогнозам, украинская резолюция, соавторами которой выступили все 27 стран Европейского союза, будет одобрена. Голосования в Генассамблее считаются индикатором мирового мнения, но их решения не имеют обязательной юридической силы, в отличие от резолюций Совбеза.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Генеральная Ассамблея приняла около шести резолюций, осуждающих агрессию Москвы и требующих немедленного вывода российских войск.

Европейские дипломаты внимательно следят за ходом голосования, чтобы оценить, не ослабла ли международная поддержка Украины и насколько мир готов принять инициативу Трампа по переговорам с Россией.