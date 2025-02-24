В детский развлекательный центр в Даугавпилсе ворвался пьяный мужчина с ножом

"Госполиция выражает благодарность смелым очевидцам, которые до приезда правоохранителей помогли в задержании нападавшего", - добавила она.

Однако Юране напоминает: важно заботиться о своей безопасности и трезво оценивать риски при попытке задержания.

Нападавшим оказался мужчина 1986 года рождения. Прибыв на место происшествия, полицейские задержали его, а затем доставили в изолятор временного содержания.

Проверка показала, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. В его организме было 2,9 промилле.

Нападавшему может грозить до года тюрьмы

В связи с этим инцидентом полиция возбудила уголовное дело по первой части 132-й статьи Уголовного закона и продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Первая часть 132-й статьи Уголовного закона предусматривает наказание за угрозы убить или покалечить человека, если есть реальные причины опасаться, что угроза может осуществиться.

За такое нарушение человека могут наказать тюремным заключением на срок до года, кратковременным арестом или назначить пробационный надзор.

Как сообщает Юлия Юране, Госполиция намерена обратиться в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста.

В таких ситуациях надо звонить 112 и пытаться спрятаться

"В подобных ситуациях призываем граждан незамедлительно вызывать полицию, позвонив по номеру 112, и сообщить о происшествии", - поясняет Юлия.

Также полиция рекомендует в таких случаях по возможности оставаться в безопасном месте, чтобы не подвергать себя опасности.

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