На неделе возобновят ремонт поврежденного оптоволоконного кабеля

По словам LVRTC, погодные условия в море в понедельник и вторник, 25 февраля, все еще не позволяют приступить к работам. Однако, согласно прогнозу, в среду, 26 февраля, ситуация улучшится, что позволит начать восстановление. В связи с этим инженеры LVRTC и экипаж ремонтного судна во вторник отправятся к месту повреждения, чтобы приступить к работам при первой возможности.

Отмечается, что ремонтные работы займут не менее двух суток. На данный момент прогноз погоды предполагает благоприятные условия для работ 26 и 27 февраля.

26 января 2025 года ранним утром было зафиксировано повреждение подводного оптоволоконного кабеля LVRTC в Балтийском море на участке Вентспилс - Готланд. Обрыв произошел в экономической зоне Швеции, примерно в 130 километрах от латвийского побережья.

В ночь на 20 февраля с морского дна был поднят конец поврежденного кабеля, однако из-за внезапного ухудшения погодных условий его пришлось капсулировать и снова опустить в воду.

После повреждения кабеля шведские власти задержали сухогруз Vezhen, который ходил под мальтийским флагом.