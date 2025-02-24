На этой неделе возобновятся ремонтные работы на поврежденном подводном оптоволоконном кабеле, принадлежащем Государственному центру радиотелевидения Латвии (LVRTC), сообщили представители компании.
На неделе возобновят ремонт поврежденного оптоволоконного кабеля
По словам LVRTC, погодные условия в море в понедельник и вторник, 25 февраля, все еще не позволяют приступить к работам. Однако, согласно прогнозу, в среду, 26 февраля, ситуация улучшится, что позволит начать восстановление. В связи с этим инженеры LVRTC и экипаж ремонтного судна во вторник отправятся к месту повреждения, чтобы приступить к работам при первой возможности.
Отмечается, что ремонтные работы займут не менее двух суток. На данный момент прогноз погоды предполагает благоприятные условия для работ 26 и 27 февраля.
26 января 2025 года ранним утром было зафиксировано повреждение подводного оптоволоконного кабеля LVRTC в Балтийском море на участке Вентспилс - Готланд. Обрыв произошел в экономической зоне Швеции, примерно в 130 километрах от латвийского побережья.
В ночь на 20 февраля с морского дна был поднят конец поврежденного кабеля, однако из-за внезапного ухудшения погодных условий его пришлось капсулировать и снова опустить в воду.
После повреждения кабеля шведские власти задержали сухогруз Vezhen, который ходил под мальтийским флагом.
Однако судовладельцы - болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgare - категорически отвергли версию преднамеренного повреждения кабеля. Впоследствии шведская прокуратура также исключила версию саботажа, но при этом признала, что именно Vezhen стал причиной повреждения.
Шведский прокурор Матс Люнгквист пояснил, что обрыв кабеля произошел из-за совокупности неблагоприятных факторов - плохих погодных условий, неисправности оборудования и ошибок экипажа.
В то же время Государственная полиция Латвии продолжает расследование в рамках уголовного процесса, возбужденного по трем статьям Уголовного закона, включая статью о саботаже. На данный момент у следствия нет оснований для закрытия или переквалификации дела.
Несмотря на выводы шведской прокуратуры, LVRTC рассматривает произошедшее как прямой ущерб своему имуществу. В связи с этим компания начнет процесс взыскания убытков за разрыв кабеля судном Vezhen.
Окончательный размер ущерба пока не определен - он будет зависеть от стоимости ремонтных материалов, расходов на ремонтное судно и его экипаж, а также других затрат LVRTC, связанных с восстановлением связи.
LVRTC является ключевым оператором наземного радиовещания и телевещания в Латвии. Кроме того, компания управляет государственным пакетом акций мобильного оператора LMT.
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