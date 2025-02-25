В интервью государственному телевидению Путин сказал, что Россия готова сотрудничать с "иностранными партнерами, включая американцев", в освоении месторождений редких и редкоземельных металлов, в том числе в "наших новых регионах", как он назвал оккупированные Россией украинские территории.

Президент США Дональд Трамп пытается заставить Украину подписать соглашение, которое предоставит США привилегированный доступ к ценным минеральным ресурсам страны.

Путин дал интервью после того, как провел совещание со своим правительством по вопросам стратегически важных редких и редкоземельных ресурсов России. Он заявил, что Россия является мировым лидером по этим ресурсам, которых у нее гораздо больше, чем у Украины, и что стране необходимо "делать больше" в этой сфере.

"Мы с удовольствием работаем совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Да, кстати говоря, что касается новых территорий - то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав России. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими новыми партнерами, в том числе с американскими, работать и там", - сказал Путин.

Под "новыми территориями" Путин подразумевал Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, которые Россия оккупировала осенью 2022 года, хотя полностью не контролирует ни один из этих регионов.

Он также добавил, что может подтвердить факт контактов между американскими и российскими компаниями, которые обсуждают совместные экономические проекты в контексте урегулирования вооруженного конфликта в Украине.

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