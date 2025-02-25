По ее словам, страны Балтии приветствуют все усилия по достижению справедливого, всеобъемлющего, прочного мира в Украине на основе Устава ООН и принципов международного права, который гарантировал бы ее суверенитет, независимость, территориальную целостность и свободу выбора союзов и который раз и навсегда положил бы конец жестокой агрессии России.

В принципе, сказала Браже, мира легко достичь - все, что нужно сделать России, это прекратить воевать, в то время как если бы Украина прекратила воевать, это означало бы конец Украины. Министр иностранных дел Латвии отметила, что Украина имеет право на самооборону, что прямо предусмотрено статьей 51 Устава ООН, а страны, оказывающие помощь Украине, не являются сторонами конфликта.

"Мы подчеркиваем, что только победа Украины может обеспечить прочную безопасность и положить конец империалистической агрессии России. Мы твердо убеждены, что поспешное прекращение огня не приведет к устойчивому миру; напротив, оно придаст сил России и, возможно, другим странам, поощряя дальнейшую экспансию и серьезно подрывая глобальную безопасность. Мы должны придерживаться принципов Устава ООН, чтобы защитить будущие поколения от разрушительных последствий новых войн", - заявила министр.

По ее словам, разрушения и страдания, причиненные украинцам, не являются изолированной и локализованной войной или только европейской проблемой, поскольку их последствия ощущаются по всему миру, влияя на продовольственную безопасность и энергоснабжение в некоторых из наиболее уязвимых регионов мира, а несправедливость и безнаказанность в одном месте имеют эффект домино, поощряя усилия по подрыву международного права в других местах.

По мнению Браже, в основе этой войны лежат колониальные амбиции России, стремящейся восстановить свою имперскую сферу влияния и изменить международный порядок. Россия должна ответить за свою агрессию против Украины, а бездействие поставит под угрозу перспективы справедливого и прочного мира не только в Украине, но и в других странах, сказала она.

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