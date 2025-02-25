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Назначены исполняющие обязанности министров образования, благосостояния и сообщения

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Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") назначила Арвила Ашераденса ("Новое Единство"), Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян, СЗК) и Агнесе Лаце ("Прогрессивные") исполняющими обязанности министров образования, благосостояния и сообщения.

На прошлой неделе Силиня, объявляя о "перезапуске" своего правительства, сообщила, что Анда Чакша ("Новое Единство") будет освобождена от должности министра образования и науки, Улдис Аугулис (СЗК) - от должности министра благосостояния, а Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") - от должности министра сообщения.

Чакша, Аугулис и Бришкенс продолжат исполнять свои обязанности министров до 26 февраля.

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