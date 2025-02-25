Элксниньш объяснил, почему не участвовал в мероприятии в поддержку Украины

В понедельник, 24 февраля, в Даугавпилсе состоялось шествие и мероприятие в поддержку Украины. С речами выступили руководитель Дома Единства Диана Солдане, член правления SIA Daugavpils reģionālā slimnīca Эдгар Лабсвирс и другие.

Отвечая на вопрос журналистки о том, почему руководство думы не присутствовало на мероприятии, Элксниньш заявил, что мэрию представляла председатель Комитета по вопросам образования и культуры Ливия Янковска (Sarauj, Latgale!).

Он также уклонился от ответа на вопрос о том, что изменилось в третью годовщину войны в Украине, если на здании думы развевается украинский флаг.

"Мне сложно комментировать, развевается что-то или нет, не могу сказать", - заявил мэр.

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Архив агентства LETA свидетельствует, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство самоуправлений в знак поддержки Украины вывесили флаг этого государства на своих зданиях. В Даугавпилсе этого не произошло, что вызвало недовольство части общества.

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