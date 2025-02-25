Мэрию Даугавпилса на прошедшем в городе мероприятии в поддержку Украины "Вместе до победы!" представляла председатель Комитета по вопросам образования и культуры, прокомментировал во вторник, 25 февраля, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!), отвечая на вопрос, почему на мероприятии не было руководства самоуправления.
Элксниньш объяснил, почему не участвовал в мероприятии в поддержку Украины
В понедельник, 24 февраля, в Даугавпилсе состоялось шествие и мероприятие в поддержку Украины. С речами выступили руководитель Дома Единства Диана Солдане, член правления SIA Daugavpils reģionālā slimnīca Эдгар Лабсвирс и другие.
Отвечая на вопрос журналистки о том, почему руководство думы не присутствовало на мероприятии, Элксниньш заявил, что мэрию представляла председатель Комитета по вопросам образования и культуры Ливия Янковска (Sarauj, Latgale!).
Он также уклонился от ответа на вопрос о том, что изменилось в третью годовщину войны в Украине, если на здании думы развевается украинский флаг.
"Мне сложно комментировать, развевается что-то или нет, не могу сказать", - заявил мэр.
Архив агентства LETA свидетельствует, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство самоуправлений в знак поддержки Украины вывесили флаг этого государства на своих зданиях. В Даугавпилсе этого не произошло, что вызвало недовольство части общества.
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