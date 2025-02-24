20 февраля в витринах муниципального учреждения Дома Единства (ул. Ригас, 22А, со стороны ул. Гимназияс) открылась фотовыставка "Города Украины в фотографиях…", приуроченная к трехлетию войны в Украине. Ее цель - познакомить жителей и гостей Даугавпилса с крупнейшими городами Украины, рассказывает портал "Чайка".
Фото ⟩ Выставка об Украине в Даугавпилсе вызвала недовольство горожан
Как поясняет руководитель Дома Единства Диана Солдане, по задумке на выставке показаны крупнейшие города всех регионов Украины. Фотографии оккупированных или уничтоженных городов - черно-белые.
"Мы сознательно не выбрали кадры с выжженными полями на месте населенных районов, чтобы почтить красоту, ценность мира и показать, каким он должен быть", - объясняет Солдане.
Некоторые горожане остались недовольны этой выставкой. Главная причина - то, что для отражения оккупированных и уничтоженных городов организаторы выбрали не их нынешние фотографии, а снимки того, как они выглядели до войны.
Например, на выставке можно увидеть неразрушенный театр в Мариуполе или же красивое здание в Бахмуте. Театр в Мариуполе сейчас разрушен, а нападение российских военных на него привело к гибели множества мирных жителей. Бахмут же - город, который в СМИ называют городом-призраком.
"Фотовыставка не имеет ничего общего с сегодняшней Украиной. Кощунственно выставлять фото городов и зданий, не указывая, что они разбомблены и разрушены и ежедневно гибнут мирные жители", - возмутился даугавпилчанин Василий Прощенко на своей странице в Facebook.
"На мой взгляд, в этот раз стоило добавить хотя бы несколько снимков реальности… иначе создается обратный эффект и кремлевская идея - "там все в порядке, ничего не разрушено, наши ребята освобождают от действий самих украинцев". Кто из историков вас консультировал?" - написала читательница "Чайки" под новостью об открытии выставки.
Поддерживает недовольство и активная даугавпилчанка Анжелика Литвинович.
"Черно-белые фотографии могут ничего не сказать человеку. Они не несут особой эмоциональной ценности. И, я думаю, это наша обязанность - не скрывать реальность, а показывать, что происходит на самом деле. Как бы неприятно это ни было видеть. Украинцы каждый день проходят через ужасы. Жители Даугавпилса могли бы как минимум не закрывать на это глаза", - высказалась Анжелика.
На ее взгляд, именно так рождается нарратив "мы за мир, но не за Украину". Она добавляет, что он очень выгоден российской пропаганде.
"Мир имеет огромную ценность, но мы можем защитить его, только показывая преступления России. Все остальное - оправдания и попытка угодить определенной группе общества Даугавпилса", - отмечает Анжелика.
Тем временем фотограф - даугавпилчанин, который сотрудничает с "Чайкой", - побывал в Украине. На своих фотографиях он запечатлел то, как многие города страны выглядят сейчас. Увидеть их можно по ссылке.
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