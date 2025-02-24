Фото Выставка об Украине в Даугавпилсе вызвала недовольство горожан

"На мой взгляд, в этот раз стоило добавить хотя бы несколько снимков реальности… иначе создается обратный эффект и кремлевская идея - "там все в порядке, ничего не разрушено, наши ребята освобождают от действий самих украинцев". Кто из историков вас консультировал?" - написала читательница "Чайки" под новостью об открытии выставки.

Поддерживает недовольство и активная даугавпилчанка Анжелика Литвинович.

"Черно-белые фотографии могут ничего не сказать человеку. Они не несут особой эмоциональной ценности. И, я думаю, это наша обязанность - не скрывать реальность, а показывать, что происходит на самом деле. Как бы неприятно это ни было видеть. Украинцы каждый день проходят через ужасы. Жители Даугавпилса могли бы как минимум не закрывать на это глаза", - высказалась Анжелика.

На ее взгляд, именно так рождается нарратив "мы за мир, но не за Украину". Она добавляет, что он очень выгоден российской пропаганде.

"Мир имеет огромную ценность, но мы можем защитить его, только показывая преступления России. Все остальное - оправдания и попытка угодить определенной группе общества Даугавпилса", - отмечает Анжелика.

Тем временем фотограф - даугавпилчанин, который сотрудничает с "Чайкой", - побывал в Украине. На своих фотографиях он запечатлел то, как многие города страны выглядят сейчас. Увидеть их можно по ссылке.

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