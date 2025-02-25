Бывший министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") вернется в Сейм, где она хочет занять должность главы Комиссии по бюджету и финансам, сообщила политик журналистам.
Чакша рассказала, какую должность она хотела бы занять
Когда Чакша вернется в Сейм, нынешний глава комиссии Янис Рейрс потеряет свой так называемый "мягкий мандат" в парламенте.
Чакша - один из трех министров, замена которых запланирована в рамках процесса "перезагрузки" правительства.
Она будет занимать должность министра до 26 февраля. До утверждения нового министра образования и науки обязанности будет исполнять министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").
В понедельник руководство "Нового Единства" выдвинуло на пост министра образования и науки нынешнего председателя Цесисской краевой думы Яниса Розенбергса. Партнеры по коалиции пока не обещают ему своей поддержки
Чакша дважды занимала пост министра образования и науки, в том числе в правительстве Кришьяниса Кариньша с декабря 2022 года по август 2023-го.
Во время пребывания на посту министра политик неоднократно вступала в разногласия с Латвийским профсоюзом работников образования и науки, который требовал отставки Чакши и собирал подписи за вотум недоверия. Сама Чакша в то время не собиралась уходить в отставку, так как не видела для этого причин.
Осенью 2018 года Чакша была избрана в 13-й Сейм по списку Союза зеленых и крестьян (СЗК). В августе 2019 года она вышла из состава Латвийской партии зеленых (LZP), первоначально пообещав продолжить работу во фракции СЗК.
Однако через несколько дней она объявила о вступлении в партию "Единство". Осенью 2022 года Чакша была избрана депутатом 14-го Сейма по списку "Нового Единства" и выдвинута на должность министра образования и науки.
В июне 2016 года Чакша была утверждена на пост министра здравоохранения после того, как министр здравоохранения Гунтис Белевич (СЗК) подал в отставку.
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