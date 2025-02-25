Видео В Юрмале из-за падения льда с крыши отеля пострадал младенец

Инцидент произошел у гостиницы Daina, расположенной в Меллужи. После отдыха в СПА-комплексе мать с детьми и супругом направлялись на парковку, чтобы поехать домой, когда внезапно на коляску с 11-месячным младенцем с крыши гостиницы упал большой кусок обледенелого снега.

"Мы шли по дорожке вдоль здания гостиницы. Впереди шел муж, за ним - шестилетний ребенок, а затем я с коляской. И прямо на младенца с крыши упал снег вместе со льдом. Ребенка полностью засыпало снегом. Ледяной кусок попал по щеке -она была поцарапана и кровоточила. Лед также ударил и по лбу", - рассказывает мать ребенка Лиана.

По словам Лианы, никто из персонала гостиницы не извинился за случившееся. Вместо этого семье предложили денежную компенсацию, от которой женщина отказалась.

Государственная полиция подтвердила, что получила информацию о происшествии и сейчас выясняет все обстоятельства.

Подробнее - в сюжете программы.

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