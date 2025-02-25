Макрон рассказал, что уже обсудил свои предложения с 30 другими европейскими лидерами, и многие из них, по его словам, готовы участвовать в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

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Макрон дал интервью Fox News вскоре после встречи с Дональдом Трампом и совместной пресс-конференции с американским президентом.

На этой пресс-конференции Трамп также заявил, что он нацелен сначала заключить перемирие, а затем — долгосрочный мир. Однако он не стал говорить о гарантиях безопасности.

«Мы хотим быстрой, но не хрупкой [мирной] сделки», — сказал на пресс-конференции Макрон.

Президенты Франции и США согласились, что частью мирной сделки должен быть европейский миротворческий контингент в Украине. Трамп заявил, что он уже обсудил это с президентом России Владимиром Путиным и тот, по словам Трампа, согласится.

«Я специально задал ему [Путину] этот вопрос, — сказал Трамп. — У него нет проблем с этим предложением». Ранее российские власти отвергали идею размещения европейских военных в Украине.

Президент Франции Макрон — первый европейский лидер, встретившийся с Дональдом Трампом после его возвращения в Белый дом. Следом за Макроном в Вашингтон на встречу с Трампом на этой неделе отправится премьер-министр Великобритании Кир Стармер.