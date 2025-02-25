Тайвань задержал судно с китайским экипажем после повреждения подводного кабеля

Тайваньский телекоммуникационный оператор Chunghwa Telecom сообщил, что кабель был поврежден в Тайваньском проливе между архипелагом Пэнху и Тайванем.

После инцидента было перехвачено и сопровождено на Тайвань судно Hongtai, зарегистрированное в Того, заявила береговая охрана. В рамках расследования будет выясняться, было ли повреждение кабеля преднамеренным или случайным.

По данным тайваньских властей, на борту Hongtai находятся восемь граждан Китая.

В общей сложности Тайвань имеет 14 международных подводных кабелей и 10 внутренних кабельных линий.

Опасения за безопасность подводных кабелей на Тайване усилились после того, как в этом году один из них к северо-востоку от острова, предположительно, был поврежден грузовым судном, принадлежащим Китаю.

В прошлом месяце перестали функционировать еще два старых подводных кабеля, соединяющих острова Матсу с Тайванем. По заявлению тайваньских властей, причиной их выхода из строя стал естественный износ.

Ранее, в феврале 2023 года, два подводных кабеля, обеспечивающих связь с островами Матсу, были повреждены с разницей в несколько дней, что привело к перебоям в коммуникациях на несколько недель. Тайваньские власти подозревали, что повреждение могло быть вызвано китайскими рыболовецкими судами или дноуглубительными кораблями.

Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и не исключает применения силы для установления своего контроля над островом.

В прошлом месяце береговая охрана Тайваня сообщила, что идентифицировала и усилила наблюдение за 52 подозрительными судами, принадлежащими Китаю, которые ходят под флагами Монголии, Камеруна, Танзании, Того и Сьерра-Леоне.

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