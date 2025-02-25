Главное за 25 февраля Новый закон о медуслугах, ЕС предложил Украине сделку и потерявшийся ребенок в Приекуле

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 24 февраля, заявил, что готов к инвестициям США в добычу стратегически важных минералов на оккупированной Россией территории Украины.

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Совет Безопасности ООН (СБ) в понедельник, 24 февраля, принял предложенную США резолюцию о прекращении войны в Украине, в которой не содержалась критика агрессии Москвы против Киева.

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Украинский парламент во вторник, 25 февраля, принял резолюцию, подтверждающую легитимность президента Владимира Зеленского.

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Во вторник, 25 февраля, после повреждения подводного коммуникационного кабеля власти Тайваня задержали грузовое судно с китайским экипажем, сообщила береговая охрана.

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Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал журналист, культурный обозреватель Андрей Шаврей, с которым мы поговорили о феноменальном успехе мультфильма "Поток", профессионализме Чулпан Хаматовой, популярности театра, непересекающихся "пузырях" и конкуренцию с жёлтой прессой.

В социальных сетях распространились фото с изображением вольера во дворе частного дома в Пурвциемсе - среди других частных и многоквартирных жилых домов, недалеко от школы и детского сада. В вольере сидит крупное животное, явно принадлежащее к семейству кошачьих. Опасно ли такое соседство? Имеют ли право владельцы дома держать это животное и хорошо ли оно чувствует себя в клетке? Такими вопросами задаются местные жители, и TVNET+ нашел на них ответы.

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