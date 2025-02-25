Во вторник, 25 февраля, в Латвии и мире произошло много важных и интересных событий. Правительство одобрило новый законопроект о медицинских услугах, украинский парламент признал легитимность Владимира Зеленского, а в одном из латвийских городов опять обнаружился маленький ребенок, разгуливающий в одиночестве и без верхней одежды. Читайте об этом и многом другом в традиционной подборке RUS TVNET.
Главное за 25 февраля ⟩ Новый закон о медуслугах, ЕС предложил Украине сделку и потерявшийся ребенок в Приекуле
Новости Латвии:
Со следующего года для получения государственных медицинских услуг в Латвии потребуется декларировать место жительства или место работы в стране. Такое положение закреплено в новом законопроекте, который одобрило правительство, но окончательное решение еще предстоит принять Сейму.
Мэрию Даугавпилса на прошедшем в городе мероприятии в поддержку Украины "Вместе до победы!" представляла председатель Комитета по вопросам образования и культуры, прокомментировал во вторник, 25 февраля, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!), отвечая на вопрос, почему на мероприятии не было руководства самоуправления.
Бывший председатель правления AS Cēsu alus Ева Сиетиньсоне обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство LETA.
Утром во вторник, 25 февраля, в Бабитской волости произошла трагическая автокатастрофа, в результате которой несколько человек получили ранения и один человек погиб.
В конце прошлой недели Государственная полиция получила информацию о том, что в Приекуле без присмотра гуляет девочка примерно двух лет, одетая только в носочки и подгузник.
За рубежом:
Европейский союз (ЕС) в понедельник, 24 февраля, предложил заключить соглашение с Украиной по "критически важным ресурсам", заявил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне.
Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 24 февраля, заявил, что готов к инвестициям США в добычу стратегически важных минералов на оккупированной Россией территории Украины.
Совет Безопасности ООН (СБ) в понедельник, 24 февраля, принял предложенную США резолюцию о прекращении войны в Украине, в которой не содержалась критика агрессии Москвы против Киева.
Украинский парламент во вторник, 25 февраля, принял резолюцию, подтверждающую легитимность президента Владимира Зеленского.
Во вторник, 25 февраля, после повреждения подводного коммуникационного кабеля власти Тайваня задержали грузовое судно с китайским экипажем, сообщила береговая охрана.
Интересное чтиво:
Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал журналист, культурный обозреватель Андрей Шаврей, с которым мы поговорили о феноменальном успехе мультфильма "Поток", профессионализме Чулпан Хаматовой, популярности театра, непересекающихся "пузырях" и конкуренцию с жёлтой прессой.
В социальных сетях распространились фото с изображением вольера во дворе частного дома в Пурвциемсе - среди других частных и многоквартирных жилых домов, недалеко от школы и детского сада. В вольере сидит крупное животное, явно принадлежащее к семейству кошачьих. Опасно ли такое соседство? Имеют ли право владельцы дома держать это животное и хорошо ли оно чувствует себя в клетке? Такими вопросами задаются местные жители, и TVNET+ нашел на них ответы.
Когда город попадает под оккупацию российской армии, быть мужчиной призывного возраста особенно опасно - даже если ты гражданский. Ярким свидетельством стали фотографии из Бучи, где после освобождения на улицах находили трупы мужчин в расцвете сил со связанными за спиной руками. Тридцатилетние Никита Горбань и Владимир (имя изменено) вернулись из плена замученными, с весом подростков, физически искалеченными. Но хотя бы живыми.
24 февраля исполнилось три года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В этот день как украинские, так и российские знаменитости публично выразили свою поддержку Украине и осудили российскую агрессию. TVNET+ проследил, как известные люди это делали.
19-летняя девушка-кадет Королевского полка артиллерии Джейсли Бек была найдена мертвой в своей комнате на военной базе Ларкхилл в графстве Уилтшир на юге Англии 15 декабря 2021 года, всего за десять дней до Рождества. Ее смерть потрясла и ее семью, и коллег, а судебный процесс, который все еще продолжается, выявил еще более тревожные аспекты - институциональные недостатки армии и неспособность защитить своих молодых солдат от психологического, физического и сексуального насилия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!