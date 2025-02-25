Матери Букайнса, который незаконно увез дочь из России в Латвию, назначен залог в 200 тысяч евро

У нее нет судимостей и она ранее не участвовала в уголовных процессах. В деле нет фактов, свидетельствующих о том, что есть угроза бегства ответчицы, а также о том, что другие формы обеспечения, такие как залог, домашний арест или запрет на выезд из страны, не защитят ее от бегства. В деле нет доказательств того, что обвиняемая может оказать влияние на свидетелей или совершить новые преступления.

Суд, принимая во внимание характер преступления и интересы несовершеннолетней жертвы, пришел к выводу, что залог должен быть установлен в размере 200 тысяч евро, что считается значительной суммой и обеспечит справедливое урегулирование уголовных отношений, в том числе то, что обвиняемая не совершит новых преступлений, находясь на свободе, и будет посещать судебные слушания.

Для того чтобы обвиняемая не совершила новых преступлений и не скрылась от правосудия, к ней также должны быть применены дополнительные меры безопасности в случае внесения залога: запрет на выезд из страны, запрет на приближение к определенным лицам, запрет на приближение к определенному месту, то есть к месту жительства потерпевшей.

Суд объяснил подсудимой, что если она нарушит любое из ограничений, наложенных судом, т.е. не явится в суд, попытается встретиться с жертвой или ее представителем или попытается связаться с жертвой или ее представителем самостоятельно или с помощью кого-либо, это будет считаться нарушением условий, залог в размере 200 000 евро будет окончательно переведен в государственную казну, а подсудимая вернется в тюрьму.

Суд подтвердил, что залог был внесен 21 февраля на счет Судебной администрации, и, проверив законное происхождение внесенных средств, принял решение заменить содержание под стражей на залог. Решение суда вынесено в понедельник, 24 февраля.

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