Рижский городской суд, рассматривая вопрос о применении меры пресечения к обвиняемой Светлане Букайне, которая помогла Станиславу Букайнсу вывезти из страны дочь, добавил к залогу в размере 200 тысяч евро дополнительные меры безопасности - запрет на выезд из страны, приближение к определенным лицам и месту жительства, сообщает Судебная администрация.
Матери Букайнса, который незаконно увез дочь из России в Латвию, назначен залог в 200 тысяч евро
Летом прошлого года Станислав Букайнс бежал из Латвии вместе с дочерью на SUP-доске и остался в России, но его бывшей жене, матери девочки, удалось ту вернуть. По этому делу были также задержаны родители Букайнса, помогавшие в похищении.
Судья Рижского городского суда Мартиньш Тупурейнс напомнил: "При оценке меры безопасности, которую необходимо применить, суд не должен оценивать виновность лица в инкриминируемом ему уголовном преступлении. Лицо признается виновным на основании обвинительного приговора суда.
Лицо, ведущее производство, выбирает такую процессуальную меру, которая должна быть соразмерной и как можно меньше нарушать основные права лица. При выборе меры безопасности учитываются характер и вредоносность преступления, личность подозреваемого, его семейное положение, состояние здоровья и другие обстоятельства".
На слушаниях 20 февраля 2025 года защитник обвиняемого Букайна ходатайствовал об изменении меры пресечения на другую, не связанную с лишением свободы, и просил разрешить внести залог в размере, установленном судом.
На слушаниях было отмечено, что обвиняемая постоянно проживает в Латвии, имеет официальную работу и доход, что как бухгалтер она должна сдавать отчеты в Службу государственных доходов, иначе это может стать основанием для закрытия семейного бизнеса.
У нее нет судимостей и она ранее не участвовала в уголовных процессах. В деле нет фактов, свидетельствующих о том, что есть угроза бегства ответчицы, а также о том, что другие формы обеспечения, такие как залог, домашний арест или запрет на выезд из страны, не защитят ее от бегства. В деле нет доказательств того, что обвиняемая может оказать влияние на свидетелей или совершить новые преступления.
Суд, принимая во внимание характер преступления и интересы несовершеннолетней жертвы, пришел к выводу, что залог должен быть установлен в размере 200 тысяч евро, что считается значительной суммой и обеспечит справедливое урегулирование уголовных отношений, в том числе то, что обвиняемая не совершит новых преступлений, находясь на свободе, и будет посещать судебные слушания.
Для того чтобы обвиняемая не совершила новых преступлений и не скрылась от правосудия, к ней также должны быть применены дополнительные меры безопасности в случае внесения залога: запрет на выезд из страны, запрет на приближение к определенным лицам, запрет на приближение к определенному месту, то есть к месту жительства потерпевшей.
Суд объяснил подсудимой, что если она нарушит любое из ограничений, наложенных судом, т.е. не явится в суд, попытается встретиться с жертвой или ее представителем или попытается связаться с жертвой или ее представителем самостоятельно или с помощью кого-либо, это будет считаться нарушением условий, залог в размере 200 000 евро будет окончательно переведен в государственную казну, а подсудимая вернется в тюрьму.
Суд подтвердил, что залог был внесен 21 февраля на счет Судебной администрации, и, проверив законное происхождение внесенных средств, принял решение заменить содержание под стражей на залог. Решение суда вынесено в понедельник, 24 февраля.
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