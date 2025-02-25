Вт, 25.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Латвия и другие страны NB8 уже в этом году начнут развивать украинскую бригаду (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Военнослужащие на полигоне в Адажи. Иллюстративное фото
Военнослужащие на полигоне в Адажи. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы заявила, что Литва и другие страны Северной Европы и Балтии (англ. NB8) должны начать обучение и создание украинской бригады уже в этом году, однако реализация самой инициативы займет несколько лет.

"Мы хотим начать работу еще в этом году", - заявила во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите.

"Вероятно, это будет многолетний проект, который потребует более чем одного года, но мы хотим начать как можно скорее", - добавила она.

В понедельник, 24 февраля, в третью годовщину вторжения России в Украину, Скайсгирите рассказала об инициативе Северо-Балтийской восьмерки (NB8) по "оснащению и обучению украинского подразделения размером с бригаду".

Данная инициатива пока не детализирована, однако Скайсгирите дала понять, что об этом просила Украина.

Читайте также

"Это ответ на просьбу Украины. Украина действительно просит, чтобы ее воинские части оснащались и обучались союзниками", - сказала советник.

"Это в первую очередь политическая инициатива, но военные планировщики теперь должны подробно расписать и организовать то, как это будет выглядеть со временем и что конкретно придется на долю каждой страны", - заявила Скайсгирите.

Группа стран NB8 - самые последовательные сторонники Украины в Европе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх