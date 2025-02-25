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Трамп призвал возобновить реализацию спорного проекта нефтепровода

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Тяжелая техника. Иллюстративное фото
Тяжелая техника. Иллюстративное фото Фото: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал возобновить реализацию спорного проекта нефтепровода Keystone XL, который был заблокирован его предшественником Джо Байденом.

Президент США Джо Байден в первый день своего президентства, в январе 2021 года, подписал указ об отмене разрешения на строительство нефтепровода Keystone XL, сославшись на экологические причины.

Хотя проект долгое время поддерживался Канадой, против него выступают природоохранные организации и объединения коренных народов Северной Америки.

"Компании TC Energy, строящей нефтепровод Keystone XL, от которого отказалась некомпетентная администрация Байдена, следует вернуться в Америку и построить его - СЕЙЧАС!" - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Согласно проекту, 1900-километровая ветка нефтепровода должна была соединить месторождения нефти в канадской провинции Альберта с нефтепроводной сетью США, через которую нефть транспортировалась бы на перерабатывающие заводы в Техасе.

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