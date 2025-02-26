Макрон не получил гарантий от Трампа по миротворцам в Украине

Франция и Великобритания готовы отправить своих военных на линию фронта, чтобы обеспечить безопасность в случае перемирия. Однако обе страны рассчитывают на логистическую, разведывательную и военную поддержку США, отмечает издание.

После визита в Вашингтон Макрон заявил о "поворотном моменте" в попытках изменить позицию Трампа по Украине. Однако, как пишет Financial Times, конкретных обязательств от американского президента добиться не удалось.

В четверг с Трампом встретится премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он также попытается убедить президента США поддержать европейский план.

Хотя Трамп и не дал никаких обещаний, он "не возражает против предоставления американских гарантий безопасности", сообщил изданию неназванный чиновник.

Сам Трамп утверждает, что Россия не будет возражать против размещения европейских миротворцев на линии фронта. Однако еще на прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что появление "вооруженных сил тех же самых стран НАТО, пусть даже под чужим флагом - под флагом ЕС или национальными флагами" для Москвы неприемлемо.

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