Украина призывает своих граждан, нашедших убежище за границей, возвращаться домой как после окончания войны, так и уже сейчас, заявил в понедельник на пресс-конференции после заседания Рижской думы посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол.
Посол Украины: будем призывать всех украинцев возвращаться на родину
По словам дипломата, Украина уже сейчас призывает своих граждан возвращаться в регионы, где относительно безопасно и где оказывается поддержка вынужденным переселенцам.
С момента российского вторжения около 8 миллионов украинцев покинули страну, из них 47 000 сейчас проживают в Латвии.
Посол отметил, что готовность людей вернуться во многом зависит от того, насколько они интегрировались в Латвии и рассматривают ли возможность получения двойного гражданства.
Куцевол подчеркнул, что украинцы - трудолюбивый народ и не стремятся жить за счет социальных пособий. Однако среди беженцев есть уязвимые группы, например пенсионеры, которые не могут работать и нуждаются в социальной поддержке.
Он заверил, что после войны Украина продолжит активно призывать своих граждан возвращаться домой.
В тот же день Рижская дума приняла решение передать Украине почти 300 000 евро и пожертвовать пользованную компьютерную технику.
105 000 евро направят в Фонд детской больницы для организации в Риге психологической реабилитации для детей из Украины.
93 единицы компьютерной техники (мониторы, компьютеры, проекторы) передадут украинско-латвийскому центру Volia.lv.
70 000 евро получит Латвийская ассоциация самаритян для закупки оборудования для Киевского центра реабилитации военных и их семей.
100 000 евро выделят организации Tev на восстановление и оборудование бомбоубежищ в школах Черниговской области.
С начала полномасштабного вторжения Рижская дума оказывает помощь Украине, поддерживая как украинцев, оставшихся на родине, так и тех, кто нашел убежище в Латвии.
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