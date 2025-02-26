Посол Украины: будем призывать всех украинцев возвращаться на родину

По словам дипломата, Украина уже сейчас призывает своих граждан возвращаться в регионы, где относительно безопасно и где оказывается поддержка вынужденным переселенцам.

С момента российского вторжения около 8 миллионов украинцев покинули страну, из них 47 000 сейчас проживают в Латвии.

Посол отметил, что готовность людей вернуться во многом зависит от того, насколько они интегрировались в Латвии и рассматривают ли возможность получения двойного гражданства.

Куцевол подчеркнул, что украинцы - трудолюбивый народ и не стремятся жить за счет социальных пособий. Однако среди беженцев есть уязвимые группы, например пенсионеры, которые не могут работать и нуждаются в социальной поддержке.

Он заверил, что после войны Украина продолжит активно призывать своих граждан возвращаться домой.

В тот же день Рижская дума приняла решение передать Украине почти 300 000 евро и пожертвовать пользованную компьютерную технику.

105 000 евро направят в Фонд детской больницы для организации в Риге психологической реабилитации для детей из Украины.

93 единицы компьютерной техники (мониторы, компьютеры, проекторы) передадут украинско-латвийскому центру Volia.lv.

70 000 евро получит Латвийская ассоциация самаритян для закупки оборудования для Киевского центра реабилитации военных и их семей.

100 000 евро выделят организации Tev на восстановление и оборудование бомбоубежищ в школах Черниговской области.

С начала полномасштабного вторжения Рижская дума оказывает помощь Украине, поддерживая как украинцев, оставшихся на родине, так и тех, кто нашел убежище в Латвии.

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