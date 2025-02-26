Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Об этом в среду заявил президент США Дональд Трамп, открывая первое заседание кабинета министров, сообщает AFP.
Трамп: Я не собираюсь давать Украине гарантии безопасности сверх необходимого
"У нас очень хорошо идут дела с Россией и Украиной. Президент Зеленский приедет в пятницу. И мы подпишем соглашение, которое будет очень большим. И я хочу поблагодарить Говарда [Лютника, министра торговли] и Скотта [Бессента, министра финансов] за ту работу, которую вы проделали, собрав все вместе. Вы действительно проделали потрясающую работу. Это будет касаться редкоземельных и других материалов", - цитирует Трампа "Медуза".
Кроме того, Трамп заявил, что США не станут предоставлять Украине более значительные гарантии безопасности. Предоставлять гарантии безопасности Украине - это дело Европы, отметил он.
"Я не собираюсь давать гарантии безопасности сверх необходимого. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе - это их сосед", - заявил Трамп.
После этих слов он сказал: "Но мы удостоверимся, чтобы все шло хорошо, и, как вы знаете, мы будем партнерами с Украиной в смысле редкоземельных [минералов]. Это хорошая сделка и для Украины, потому что они заполучат нас к себе, мы будем там работать, мы будем на земле, и вы знаете, что таким образом будет как бы автоматическая безопасность, потому что никто не станет приставать к нашим людям, пока они там".
Он также отметил, что Украина может забыть о вступлении в НАТО, так как считается, что именно этот вопрос вызвал начатую Россией войну.
Глава Белого дома также высказался, что Евросоюз был создан, чтобы "надуть" США: "ЕС был создан для того, чтобы "надуть" США, в этом его цель. Они хорошо справились с этой задачей, но теперь я президент".
Он также указал, что на товары европейского производства будет применяться таможенный тариф в размере 25%, о чем будет сообщено уже совсем скоро. Он будет касаться "и автомобилей и всяких таких вещей".
Также Трамп дал понять, что обещанные повышенные таможенные тарифы для Канады и Мексики вступят в силу в начале апреля
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