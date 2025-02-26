Трамп: Я не собираюсь давать Украине гарантии безопасности сверх необходимого

"У нас очень хорошо идут дела с Россией и Украиной. Президент Зеленский приедет в пятницу. И мы подпишем соглашение, которое будет очень большим. И я хочу поблагодарить Говарда [Лютника, министра торговли] и Скотта [Бессента, министра финансов] за ту работу, которую вы проделали, собрав все вместе. Вы действительно проделали потрясающую работу. Это будет касаться редкоземельных и других материалов", - цитирует Трампа "Медуза".

После этих слов он сказал: "Но мы удостоверимся, чтобы все шло хорошо, и, как вы знаете, мы будем партнерами с Украиной в смысле редкоземельных [минералов]. Это хорошая сделка и для Украины, потому что они заполучат нас к себе, мы будем там работать, мы будем на земле, и вы знаете, что таким образом будет как бы автоматическая безопасность, потому что никто не станет приставать к нашим людям, пока они там".