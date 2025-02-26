Силиня продолжает болеть. Она отменила мероприятия, запланированные на четверг и пятницу

В четверг, 27 февраля, Силиня должна была принять участие в мероприятии, посвященном 25-летию Латвийского совета иностранных инвесторов (FICIL). В пятницу, 28 февраля, у нее был запланирован региональный визит в Алуксне.

Об изменениях в повестке дня Кабинета министров, если таковые будут, правительство проинформирует отдельно.

Уже сообщалось, что Силиня заболела в то время, когда коалиционные партии ведут переговоры о "рестарте" правительства, объявленном ею.

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