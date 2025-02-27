"Оскар-2025": фавориты и потенциальные рекордсмены

Пока никто не может похвастаться такой коллекцией наград за один фильм.

Уолт Дисней в 1953 году получил четыре "Оскара", но за четыре разных фильма.

К такому рекорду в 2020 году был близок южнокорейский режиссер Пон Чжун-Хо с фильмом "Паразиты", однако из-за того что "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" технически присуждается стране, а не непосредственно его создателям, то режиссеру лично досталось тогда только три статуэтки.

По словам режиссера "Потока", когда фильм снимался, у кота не было имени Фото: Dream Well Studio

17. У кота в мультфильме "Поток" (Flow) все же есть имя.

Эта восхитительная картина о пережившем потоп коте — темная лошадка в категории анимационных фильмов. Фильм обошел лидеров кассовых сборов — "Головоломку 2" и "Дикого робота" — и получил "Золотой глобус".

"Когда мы работали над фильмом, у кота не было имени. Мы просто называли его котом", — писал недавно в инстаграме латвийский режиссер картины Гинтс Зилбалодис.

"Я слышал от многих людей, что они думают, что его зовут Флоу. Люди даже назвали своих котов Флоу! Так что я думаю, что мы можем назвать кота Флоу", — добавил он.