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На озере Бабите трагически погиб рыбак

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Тающий лед на озере
Тающий лед на озере Фото: VanoVasaio/Shutterstock

В озере Бабите в среду, 26 февраля, утонул любитель подледного лова, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вечером в среду спасатели получили информацию о том, что мужчина отправился на рыбалку на озеро и, вероятно, провалился под лед. На месте происшествия спасатели обнаружили только рыболовные снасти.

Обследовав водоем, спасатели нашли тело мужчины.

VUGD напоминает, что в настоящее время находиться на льду очень опасно. Визуально оцениваемая толщина льда не всегда является определяющим фактором, так как частые изменения погодных условий снижают его прочность.

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