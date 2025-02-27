На озере Бабите трагически погиб рыбак

Вечером в среду спасатели получили информацию о том, что мужчина отправился на рыбалку на озеро и, вероятно, провалился под лед. На месте происшествия спасатели обнаружили только рыболовные снасти.

Обследовав водоем, спасатели нашли тело мужчины.

VUGD напоминает, что в настоящее время находиться на льду очень опасно. Визуально оцениваемая толщина льда не всегда является определяющим фактором, так как частые изменения погодных условий снижают его прочность.

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