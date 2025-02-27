Российский актер Никита Кукушкин 6 марта покажет в Таллинне моноспектакль "Человек без имени", одну из последних работ московского Гоголь-центра, попавшего под колеса цензуры в Москве. В преддверии гастролей в Эстонии Limon созвонился с актером.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Никита Кукушкин в Таллинне: спектакль, который нельзя пропустить
Никита Кукушкин запомнился зрителям ролями в сериалах "Метод", "Идентификация", "Колл-центр". После закрытия Гоголь-центра в 2022 году актер эмигрировал, выбрав свободу творчества. Последней каплей стала повестка из военкомата. В Германии Никита обустроил жизнь с семьей - женой, дочерью, матерью, а позже у него родился сын.
Чувствую себя Одиссеем, который отправился в кругосветное путешествие за неким аленьким цветочком
Звонок из Таллинна в Берлин. Длинные гудки прерывает бодрый голос актера. Во время интервью Никита Кукушкин много фантазирует, да так захватывающе это делает, что невольно начинаешь летать вместе с ним в каких-то его вымышленных галактиках. Так же и в спектакле "Человек без имени", который скоро покажут в Таллинне, главный герой в исполнении Кукушкина совершает сложное путешествие через время и пространство. Тексты тибетской "Книги мертвых" наполняют спектакль философскими вопросами о свободе, вечности и предназначении.
- Никита, в Эстонии вы еще не бывали?
- Мне кажется, что однажды был, приезжали со спектаклем "Отморозки". Но это было так давно, что я даже не вспомню, в каком году. Ничего толком из той поездки не помню, видимо, пришло время освежить воспоминания.
- Какие ожидания от предстоящих гастролей?
- В предвкушении. У вас замечательная страна, прекрасные люди и особая культура. Думаю, что из-за северного расположения Эстония мне особенно близка. Люблю Север и его строгую красоту. Но еду я к вам не отдыхать, а работать. В первую очередь - сдюжить! Спектакль очень непростой как с точки зрения происходящего на сцене физического, так и, дай бог, метафизического. И текст сложный. Не побоюсь сказать, что это каждый раз для меня вызов.
- Сколько раз вы уже его играли?
- Кроме Гоголь-центра, где мы играли его десятки раз, спектакль был дважды представлен в Израиле.
- Как реагируют зрители?
- Если быть честным, - например, в Израиле люди вставали и аплодировали - им очень понравилось. А бывали спектакли, например, в Москве, когда мне было тяжело. В моноспектакле на сцене ты один, и некому дать пас, чтобы выдохнуть, настроиться на правильную волну, если вдруг сбился или выбрал не ту тональность. Это как попасть колесом в колею - не можешь выбраться. Бывало и так, что спектакль прошел, и ты понимаешь: все, назад уже ничего не отыграть.
- Весь спектакль на сцене вы один?
- Один! Другое дело, что вместе со мной там еще замечательный композитор Петр Айду. Он создал самоиграющий инструмент "Пангармоникон", и в какой-то момент эта штука становится действующим лицом. Не буду раскрывать все тайны сюжета, но на сцене мы вдвоем. Я и "Пангармоникон". Он создает этот мир, который оживает благодаря музыке.
Пожелаю себе и читателям не сворачивать с пути, даже если больно!
- "Человек без имени" рассказывает о путешествии души, оказавшейся на пороге смерти. Звучит жутковато. Вы верите в потусторонний мир и жизнь после смерти?
- Я верю в Бога, а значит, и в бессмертие души. В смерти для души нет ничего страшного. Да, физическое тело становится землей или едой для млекопитающих и других существ, но жизнь у души после смерти, конечно, есть. Думаю, какое-то время мы летаем возле планет или даже путешествуем в другие галактики. А потом возвращаемся на Землю или рождаемся на других планетах. Вполне могу это представить.
- Звучит волшебно! Ваш персонаж переносится в прошлое. Хотели бы вы сами вернуться назад и что-то изменить?
- Единственное, что бы я хотел изменить - сделать еще больше для того, чтобы не случилась война, которая сейчас идет в Украине.
- Думаете, вы могли сделать для этого больше?
- Я думаю, всегда можно сделать больше. К сожалению, это понимаешь только со временем, где можно было дойти до цели кратчайшим путем, а не тем, что выбрал. Но тут важно не забывать о самой цели, о предназначении, которое, дай бог, обнаруживаешь в процессе жизни. Те поступки, которые хотелось бы изменить, на самом деле менять-то и не стоит. Они лишь отдаляют или приближают нас к тому, к чему мы должны прийти.
- Согласна, и шишки, которые мы набиваем, бывают порой очень полезны...
– Конечно! Самое меньшее, что можно сделать - это попросить прощения у человека, которого обидел. А если говорить о больших переменах в жизни пожелаю себе и читателям просто не сворачивать с пути. Иногда кажется, что ты в густом тумане и перестаешь на мгновение чувствовать, что тебя за руку ведет Господь. Но надо стараться видеть свою путеводную звезду и идти к ней, даже если тяжело и больно.
- Никита, а в будущее хотели бы заглянуть? Что больше всего вам там интересно?
- Мне было бы интересно оказаться в некоем "золотом веке" человечества. Посмотреть, смогли ли люди прийти к гармонии, научились ли договариваться без войн, использовать технологии на благо. Ради этого я бы подглядел, чтобы попытаться реализовать это как можно скорее в сегодняшнем дне.
- Думаю, у многих сейчас появилось такое же желание. А если говорить о вашем сегодняшнем дне - как живется в Германии?
- Я благодарен этой стране за ее стремление помочь. Это удивительное свойство общества - находить баланс в жизни людей. В Германии очень развита социальная поддержка, и к деятелям культуры здесь особое отношение. Помогают не только состоявшимся профессионалам, но и начинающим.
Сегодняшний день для меня - это путешествие сквозь мглу и туман
Для меня как человека с метущейся душой этот баланс, который иногда превращается в бюрократическую составляющую, и правда бывает тяжеловат. Мне всегда нужен вызов, борьба, сложности. Рамки меня теснят. Но я понимаю, что именно благодаря этим рамкам Германия смогла протянуть руку помощи многим-многим, в том числе и мне. Поэтому мне здесь и прекрасно, и порой тяжело - одновременно.
Я постоянно работаю в разных странах. В Германии мы сделали три спектакля за прошлый год. В Израиле играли "Человека без имени". Три месяца назад я снимался в кино в Нью-Йорке.
- Здорово! Как будет называться фильм?
- Фильм Даррена Аронофски, режиссера "Черного лебедя", "Реквиема по мечте", "Ноя". Картина называется "Пойман на краже", выйдет в конце августа.
- Получается, что к жизни за границей вы уже привыкли?
- Мой дом - это Россия, я родился в Москве. Но сейчас я чувствую себя Одиссеем, который отправился в кругосветное путешествие за неким аленьким цветочком - чтобы вернуть его домой. Это и есть тот цветок, который может принести баланс и мирное существование моей родной стране и ее соседям. Сегодняшний день для меня - это путешествие сквозь мглу и туман.
- Но ведь и оно рано или поздно закончится?
- Да, но оно необходимо. Невыученные уроки возвращаются даже спустя десятки лет. Колея, в которую мой народ попадает из века в век, должна измениться. Верю, что технологии помогут этому случиться.
- Никита, а в Германии вы сейчас живете со всей семьей? Всех родных перевезли?
- Да. В России у меня родных не осталось. Сейчас я общаюсь с вами, рядом сидит моя мама (по голосу понятно, что смотрит на нее и улыбается). Дочь, жена, сын, который уже здесь родился - все в Германии.
- И все же, когда-нибудь вы хотите вернуться домой?
- Дело не в том, хочу я или нет. Гештальт необходимо закрыть, узел развязать. Можно сколько угодно убегать, но проблема от этого не решится - просто будешь жить с этим узлом на сердце. Одна из причин моего отъезда - невозможность реализовать проекты, которые мне важны, и я говорю не только о творчестве. Сегодня созидание в России карается не только в культуре, но и в других сферах. Я говорю и о решениях, которые могли бы пойти на благо моей стране и народу. Будем ждать, когда это изменится.
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