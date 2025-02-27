ИНТЕРВЬЮ Никита Кукушкин в Таллинне: спектакль, который нельзя пропустить

- Согласна, и шишки, которые мы набиваем, бывают порой очень полезны...

– Конечно! Самое меньшее, что можно сделать - это попросить прощения у человека, которого обидел. А если говорить о больших переменах в жизни пожелаю себе и читателям просто не сворачивать с пути. Иногда кажется, что ты в густом тумане и перестаешь на мгновение чувствовать, что тебя за руку ведет Господь. Но надо стараться видеть свою путеводную звезду и идти к ней, даже если тяжело и больно.

Никита Кукушкин о спектакле "Человек без имени": это каждый раз для меня вызов! Фото: Промо

- Никита, а в будущее хотели бы заглянуть? Что больше всего вам там интересно?

- Мне было бы интересно оказаться в некоем "золотом веке" человечества. Посмотреть, смогли ли люди прийти к гармонии, научились ли договариваться без войн, использовать технологии на благо. Ради этого я бы подглядел, чтобы попытаться реализовать это как можно скорее в сегодняшнем дне.

- Думаю, у многих сейчас появилось такое же желание. А если говорить о вашем сегодняшнем дне - как живется в Германии?

- Я благодарен этой стране за ее стремление помочь. Это удивительное свойство общества - находить баланс в жизни людей. В Германии очень развита социальная поддержка, и к деятелям культуры здесь особое отношение. Помогают не только состоявшимся профессионалам, но и начинающим.

Сегодняшний день для меня - это путешествие сквозь мглу и туман