Дональд Трамп продолжает посылать сигналы о сворачивании военной поддержки Украины. Вадим Штепа пишет, что ЕС сам переложил основное бремя помощи Киеву на "богатую и сильную" Америку, и вот теперь звучат предупреждения о новом Мюнхенском сговоре или новой Ялте, когда великие державы решают судьбу малых стран, не учитывая их собственного мнения, сообщает Rus.Postimees.
Эксперт ⟩ Европу делает слабой не Америка, а дефицит равноправия внутри ЕС
День независимости Эстонии с 2022 года трагически совпадает с датой начала полномасштабной российской войны против Украины. Но сегодня эта дата выглядит еще тревожнее. Даже когда три года назад участники праздничного парада вышли с украинскими ленточками, было спокойнее - Эстония все-таки член НАТО, и у нас этот имперский произвол невозможен. Но теперь само НАТО оказалось под вопросом из-за непредсказуемой политики вновь избранного президента США Дональда Трампа.
Если Европа и Америка теряют общий язык
После Второй мировой войны, начиная от плана Маршалла, США фактически создали Западную Европу. Сегодня американский экономист Пол Кругман отмечает: в альянсе США с Европой экономика "свободного мира" мощнее российско-китайской "оси автократии". Но если Америка окончательно порвет с Европой, то автократии окажутся главной экономической - а следом и военной - силой на планете.
Однако за 80 послевоенных лет Америка и Европа при близости взглядов так и не стали равнозначными партнерами. ЕС, с его стремительным расширением на Восток после падения Берлинской стены, по числу населения значительно обогнал США, но все же по совокупному ВВП и военной мощи существенно им уступает. Это и позволяет Трампу с его командой поучать вроде бы "союзную" Европу, допуская даже элементы шантажа.
Может быть, как уже было замечено, Европе также следовало бы организовать свой Департамент эффективности управления? Только не в целях чьих-то персональных амбиций, а учитывающий реальные интересы сообщества европейских стран - даже самых малых из них.
Проект бретонского регионалиста
В "революционном" для Франции 1968 году там вышла книга сторонника регионального самоуправления Бретани Яна Фуэре "Европа ста флагов". Поскольку Евросоюза тогда еще не существовало, она явно опережала свое время, а для многих и сегодня выглядит"слишком радикальной".
Фуэре рисовал будущую Европу как (кон)федерацию небольших стран. Каждая из них обладает гражданским самоуправлением и своими культурными особенностями, но войны между ними немыслимы, поскольку экономически они все взаимосвязаны и взаимозависимы. А все военные и геополитические вопросы они делегируют на общеевропейский парламентский уровень, избирая туда своих представителей.
Автора явно беспокоила судьба родной Бретани - в унитарной Франции этот регион, как и другие, имеет явно недостаточную экономическую и культурную автономию, а все важнейшие вопросы решают чиновники из столичного Парижа.
Впрочем, конституционный унитаризм той или иной страны может и не быть препятствием для местного самоуправления. Например, Украина - также унитарное государство, но оно совсем не гиперцентралистское, в отличие от псевдофедеративной России. И региональные сообщества (громады) там обладают весьма высокими полномочиями - именно они создавали отряды территориальной обороны, сумевшие уже в первые дни агрессии приостановить российское наступление.
Словом, доктрина "Европы ста флагов" состоит в сочетании множества малых самоуправляемых стран и согласовании ими общеевропейской политики. Может быть, эта "диалектика" оказалась бы более эффективной, чем доминирование в нынешнем ЕС крупных государств, которые до сих пор так и не могут создать общеевропейскую армию?
Потому что чем крупнее страна - тем крупнее у нее и собственные амбиции, унаследованные от имперской эпохи. А малым странам ближе мышление категориями равноправного Евросоюза.
Неслучайно, что в крупных европейских странах сегодня довольно распространены националистические настроения, и даже желание покинуть ЕС. Великобритания свой "брекзит" уже совершила, во Франции Марин Ле Пен также постоянно рассуждает о "фрекзите", "Альтернатива для Германии" недавно взяла второе место на выборах в Бундестаг. И примечательно, что евроскептицизм у этих политиков обычно легко сочетается с симпатией к путинизму.
А у европейских регионалистов, которых часто принято обвинять в "сепаратизме", картина парадоксальным образом прямо противоположна. И шотландские, и каталонские движения выступают как раз сторонниками единой Европы, но лишь хотели бы видеть свои будущие страны равноправными участниками ЕС, а не "провинциями" бывших имперских столиц.
Но видимо, к такой реформации Евросоюза нынешняя "евробюрократия" еще не готова. И своим желанием удержать статус-кво она сама тормозит необходимое Европе историческое развитие.
Многообразный континент против империй
С началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году в самой России - а точнее, в политической эмиграции из нее, поскольку вся свободная политика в этой стране запрещена - наблюдался довольно бурный рост регионалистских движений. Это представители различных республик и областей, которые давно уже недовольны колониальной политикой Москвы по отношению к самим себе, и потому естественно поддержали украинское сопротивление агрессии.
Поначалу они очень надеялись на успешное контрнаступление Украины, которое могло бы опрокинуть кремлевскую империю и внезапно открыть совершенно новую, "построссийскую" историю. Но к сожалению, Евросоюз оказал Украине недостаточную военную поддержку, переложив основное бремя на "богатую и сильную" Америку. А сегодня, при трамповской администрации, забрезжило вообще ее прекращение. И мрачная перспектива повторения Мюнхенского сговора, пакта Молотова-Риббентропа или "новой Ялты", когда "великие державы" решают судьбу малых стран, никак не учитывая мнения их самих.
Преодолеть эту перспективу мог бы рост значимости в Евросоюзе этих самых малых стран, которые видят свои интересы в прямом взаимодействии, а не в качестве вассалов какой-то внешней империи. Такая "Европа ста флагов" - культурно очень многообразная, но единая в защите международного права - способна обрести геополитическую самостоятельность, выдержать новую историческую встряску, а то и обрушить имперские амбиции некоторых гостей из прошлого.
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