Эксперт Европу делает слабой не Америка, а дефицит равноправия внутри ЕС

Словом, доктрина "Европы ста флагов" состоит в сочетании множества малых самоуправляемых стран и согласовании ими общеевропейской политики. Может быть, эта "диалектика" оказалась бы более эффективной, чем доминирование в нынешнем ЕС крупных государств, которые до сих пор так и не могут создать общеевропейскую армию?

Потому что чем крупнее страна - тем крупнее у нее и собственные амбиции, унаследованные от имперской эпохи. А малым странам ближе мышление категориями равноправного Евросоюза.

Неслучайно, что в крупных европейских странах сегодня довольно распространены националистические настроения, и даже желание покинуть ЕС. Великобритания свой "брекзит" уже совершила, во Франции Марин Ле Пен также постоянно рассуждает о "фрекзите", "Альтернатива для Германии" недавно взяла второе место на выборах в Бундестаг. И примечательно, что евроскептицизм у этих политиков обычно легко сочетается с симпатией к путинизму.

А у европейских регионалистов, которых часто принято обвинять в "сепаратизме", картина парадоксальным образом прямо противоположна. И шотландские, и каталонские движения выступают как раз сторонниками единой Европы, но лишь хотели бы видеть свои будущие страны равноправными участниками ЕС, а не "провинциями" бывших имперских столиц.

Но видимо, к такой реформации Евросоюза нынешняя "евробюрократия" еще не готова. И своим желанием удержать статус-кво она сама тормозит необходимое Европе историческое развитие.

Многообразный континент против империй