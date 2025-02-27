Территории, которые Москва в одностороннем порядке объявила частью России, являются неотъемлемой частью государства, заявил пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, добавив, что это "неоспоримо" и не может быть предметом обсуждения.

Это касается Крымского полуострова, оккупированного еще в 2014 году, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, хотя ни одна из этих территорий, за исключением Крыма, даже не находится под полным контролем России.