Россия, демонстрируя отсутствие реальных намерений прекратить войну, развязанную ею против Украины, заявила в четверг, 27 февраля, что оккупированные ею территории не могут быть предметом каких-либо переговоров.
Территории, которые Москва в одностороннем порядке объявила частью России, являются неотъемлемой частью государства, заявил пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, добавив, что это "неоспоримо" и не может быть предметом обсуждения.
Это касается Крымского полуострова, оккупированного еще в 2014 году, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, хотя ни одна из этих территорий, за исключением Крыма, даже не находится под полным контролем России.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!