Проблема в том, что GMLRS, в отличие от снарядов, производится только в США на заводах компании Lockheed Martin. Расширение производства — сложная задача, потому что в ракете много высокотехнологичных деталей.

Кроме того, высокая эффективность, которую показали в Украине эти ракеты, повысила спрос на них во всем мире, и теперь у Украины много конкурентов.

Заменить эти ракеты нечем. Ни количественно, ни качественно.

Зенитные ракеты

Ракеты для зенитных комплексов и сами ЗРК критически важны для всей Украины — воздушная оборона всего государства зависит от наземных комплексов. Американские ЗРК составляют большую часть этих систем.

Ценность ракет ПВО трудно переоценить — они стали расходным материалом, причем, после того, как Россия все более активно применяет дроны-фальшивые цели, их расход увеличился.

Более того, истребители F-16, которые Украина получает от своих европейских союзников и применяет против российских крылатых ракет, используют американские боеприпасы.

Зенитные ракеты необходимы Украине по двум причинам. Во-первых, они помогают защищать инфраструктуру страны от разрушительных ракетных ударов.

Каждый раз, когда украинские военные заявляют, что сбили российскую крылатую ракету, это означает, что по ней было выпущено по меньшей мере две зенитные ракеты, — это обычная практика систем ПВО.

Истребители F-16 ВСУ используют для перехвата воздушных целей, и для них тоже нужны американские ракеты Фото: Getty Images

Несбитые ракеты, вероятно, тоже пытались сбивать, и каждая попытка тоже стоила не менее двух зенитных ракет.