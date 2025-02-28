Трамп в свою очередь заявил, что украинский лидер рискует развязать "Третью мировую войну".

Встреча закончилась тем, что Трамп сказал Зеленскому, что он недостаточно благодарен и что "это будет отличное шоу для телевидения".

Как сообщает BBC, Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Перед перепалкой Зеленский призывал США не идти на компромиссы с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Вы сказали, что хватит с нас этой войны. Я считаю, что очень важно сказать эти слова Путину в самом начале. И я надеюсь, что вместе мы сможем остановить его. Но для нас очень важно, вы понимаете, спасти нашу страну, наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. И, конечно, никаких компромиссов с убийцей", - сказал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что ранее они с Трампом обсуждали по телефону производство беспилотников и отметили потребность Украины в системах противовоздушной обороны.

"И, конечно, нам очень нужна противовоздушная оборона. У вас лучшая противовоздушная оборона в мире. И вы действительно помогли нам во время российских атак. И я хочу поговорить о том, как мы могли бы обменяться лицензиями", - сказал Зеленский.

Показав Трампу фотографии военных разрушений, он добавил: "Я думаю, что президент Трамп на нашей стороне".