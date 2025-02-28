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Видео Трамп и Зеленский поссорились на переговорах в Белом доме; сделка по ископаемым сорвана (7)

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Обновлено 28 февраля 2025, 20:53
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Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс
Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: SAUL LOEB/AFP
  • Зеленский напомнил о нарушении перемирия Путиным и отказе идти на компромиссы с диктатором.
  • Трамп обвинил Зеленского в недостаточной благодарности и призвал к компромиссам с Россией.
  • Встреча завершилась досрочным уходом Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского во время встречи в Белом доме в пятницу, 28 февраля. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в социальных сетях.

Трамп упрекнул Зеленского, потребовав проявить больше благодарности и сказав: "Вы не в том положении, чтобы диктовать, что нам чувствовать".

Он также заявил украинскому президенту, что либо тот "заключит соглашение" с Россией, "либо мы выходим (из переговоров)".

Сидевший рядом с ним вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс также обрушился на Зеленского, обвинив его в неуважительном отношении.

Зеленский указал, что после 2014 года, когда началась война между Россией и Украиной, было много переговоров. Он напомнил, что уже подписывал соглашение о прекращении огня в 2019 году и его заверили в том, что соглашение будет соблюдаться, но Путин нарушил перемирие, начав полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Галерея: Владимир Зеленский прибыл в Белый дом

"Он не выполнил его. О какой дипломатии вы говорите?" - спросил Зеленский вице-президента.

"Я считаю, что это неуважительно с вашей стороны - приходить в Овальный кабинет и пытаться что-то доказывать перед американскими СМИ", - заявил Вэнс.

Трамп в свою очередь заявил, что украинский лидер рискует развязать "Третью мировую войну".

Встреча закончилась тем, что Трамп сказал Зеленскому, что он недостаточно благодарен и что "это будет отличное шоу для телевидения".

Как сообщает BBC, Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Перед перепалкой Зеленский призывал США не идти на компромиссы с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Вы сказали, что хватит с нас этой войны. Я считаю, что очень важно сказать эти слова Путину в самом начале. И я надеюсь, что вместе мы сможем остановить его. Но для нас очень важно, вы понимаете, спасти нашу страну, наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. И, конечно, никаких компромиссов с убийцей", - сказал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что ранее они с Трампом обсуждали по телефону производство беспилотников и отметили потребность Украины в системах противовоздушной обороны.

"И, конечно, нам очень нужна противовоздушная оборона. У вас лучшая противовоздушная оборона в мире. И вы действительно помогли нам во время российских атак. И я хочу поговорить о том, как мы могли бы обменяться лицензиями", - сказал Зеленский.

Показав Трампу фотографии военных разрушений, он добавил: "Я думаю, что президент Трамп на нашей стороне".

"Для меня большая честь принимать у себя президента Украины Зеленского. Мы очень много работаем и на самом деле давно знаем друг друга", - сказал Трамп в начале встречи.

"У нас есть то, что можно назвать очень справедливой сделкой", - добавил он, говоря о соглашении по полезным ископаемым.

"У нас были очень хорошие переговоры с Россией, я разговаривал с президентом Путиным. Мы хотим остановить гибель людей и будем очень усердно работать", - сказал Трамп.

Он отметил, что Украине придется идти на компромиссы в своих усилиях по достижению мира.

"Ни одна сделка не может быть заключена без компромисса. Поэтому, конечно, ему (Зеленскому) придется пойти на некоторые компромиссы, но, надеюсь, не на такие большие, как думают некоторые", - указал Трамп.

Зеленский сказал Трампу, что после заключения соглашения о прекращении огня европейским миротворцам потребуется поддержка США в области безопасности.

Белый дом сообщил, что пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена, а соглашение по полезным ископаемым в пятницу не будет подписано, передает BBC. 

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