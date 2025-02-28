Рютте объявил о новом пакете помощи НАТО для Украины

Он сделал это заявление после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Рютте охарактеризовал эти переговоры как отличные, не уточнив, какие страны НАТО готовы предоставить финансирование.

С момента инаугурации Трампа США не объявляли о новом пакете военной помощи для Киева, напоминает газета The Moscow Times. 26 февраля Трамп объявил, что поставки оружия и боеприпасов в Украину временно приостановлены. При этом он отметил, что ранее переданные ресурсы должны позволить Киеву продолжать борьбу до тех пор, пока Москва и Вашингтон не достигнут соглашения о мирном урегулировании конфликта.

В то же время Трамп допустил возможность возобновления военной поддержки Киева, если дипломатические усилия по прекращению войны не увенчаются успехом.

Стоит отметить, что разговор Рютте с Трампом произошел до того, как президент Украины Владимир Зеленский поссорился с американским президентом во время переговоров в Белом доме.

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