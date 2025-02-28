Видео "Балтия - тоже сложный регион": Трамп обещает сохранить присутствие США на восточном фланге НАТО

Польский журналист спросил Трампа, будут ли США продолжать поддерживать силы НАТО на восточном фланге альянса. Американский лидер заверил, что он полностью готов поддержать Польшу, поскольку она значительно увеличила свои расходы на оборону.

Трампу был задан дополнительный вопрос: "А как насчет стран Балтии?".

"Балтия - тоже сложный регион", - сказал Трамп. "Но мы очень поддерживаем. Мы поддерживаем НАТО". Но европейским странам необходимо увеличить свои инвестиции в альянс, добавил он.

После возвращения Трампа к власти американские чиновники заявляли, что президент хочет сократить военное присутствие США в Европе, считая, что европейцам пора самим позаботиться о своей безопасности.

Позднее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что получил от американских властей обещание сохранить военное присутствие США в Польше и других странах восточного фланга НАТО.

TRUMP: I'm very committed to Poland. Poland has stepped up and done a great job for NATO 🇵🇱🇺🇸 pic.twitter.com/a3w8uSe28Y — Wojciech Pawelczyk (@WojPawelczyk) February 28, 2025

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