Экс-советник президента США Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью DW резко раскритиковал своего бывшего шефа. По его словам, политика Трампа пагубна, во многих вопросах он просто оторван от реальности.
Джон Болтон: То, что делает Трамп, губительно
Что означает тот факт, что США при президенте Дональде Трампе выступают в ООН на стороне России и против Евросоюза? Как следует ЕС реагировать на новый внешнеполитический курс Вашингтона? И каким образом должно вести себя в этой ситуации новое правительство Германии?
На эти и другие вопросы в интервью, состоявшемся до встречи президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, руководителю вашингтонского бюро DW Инес Поль ответил Джон Болтон, советник Трампа по национальной безопасности в 2018-2019 годах.
DW: Сразу хотела бы спросить вас о голосовании в ООН. Когда вы узнали о том, что Соединенные Штаты (в ходе принятия резолюции по Украине на Генассамблее ООН. - Ред.) выступили на стороне России против Европы, как вы к этому отнеслись?
Джон Болтон: Это на самом деле позорно. Это угрожает НАТО. Это ставит Соединенные Штаты на неправильную сторону в этой войне (России с Украиной. - Ред.), на сторону агрессии. Я думаю, случившееся показывает, насколько трудно будет Украине добиться урегулирования этого конфликта на достойных условиях, если мы собираемся вести переговоры.
Меня также беспокоят трудности, которые возникнут у Запада в целом после ухода Трампа. Хотя кажется, что до этого еще много времени, - у него осталось всего 47 месяцев. Потом нужно будет снова собрать Запад воедино. Полагаю, что США предстоит проделать большую работу, чтобы убедить людей в том, что наше слово благое и что мы действительно снова являемся нацией нормальных людей.
Поэтому я надеюсь, что европейцы не будут зацикливаться на том, чтобы быть только европейцами. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся по всему миру, - это угрозы для Запада в целом, которые в течение последующих десятилетий будут исходить в первую очередь от Китая и от формирующейся оси Китай - Россия. Так что это будет нелегкий период для европейцев и для очень большого числа людей в Америке.
- Многие опасаются, что между Китаем, Россией и Соединенными Штатами завязывается новая дружба. И они начнут вроде как договариваться, мол, ладно, оставим друг друга в покое. И каждый сможет делать то, что хочет, против всего остального мира. Что вы думаете об этом?
- Это концепция находится за пределами возможностей Трампа. Я думаю, что он хочет заключить с Китаем самую крупную в истории торговую сделку. Он говорил об этом еще во время своего первого срока. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, очевидно, это драматическое изменение в американской политике.
Я думаю, что это катастрофическая ошибка. Никто еще не нашел способа объяснить Трампу, почему возвращение к роли обычного американского президента ему выгодно. Неважно, выгодно ли это Европе. Неважно даже, выгодно ли это Соединенным Штатам.
- А что выгодно Дональду Трампу?
- Люди должны понять в Европе - (в случае Трампа. - Ред.) вы не имеете дело с кем-то, у кого есть философия, стратегия, кто проводит политику так, как мы все обычно понимаем. Его волнует только одно - как в этой ситуации выглядит Дональд Трамп?
"Трамп полагает, что дружит с Путиным"
- Он понимает, насколько опасен Владимир Путин?
- Нет, я так не думаю. Он полагает, что дружит с Путиным. И Трамп много раз говорил, что считает, если у него хорошие отношения с главой иностранного государства, то и отношения США с этой страной хорошие. Я бы никогда не сказал, что личные отношения не имеют значения, даже в международных делах, но они не определяют общий итог (межгосударственных. - Ред.) отношений, особенно когда вы имеете дело с таким хладнокровным человеком, как Владимир Путин.
- В политике Соединенных Штатов в отношении Украины, конечно же, произошли глубокие изменения. Что это означает для Украины и для Европы в данный момент?
- Сдвиг в сторону поддержки позиции России, согласно которой причиной войны стали разговоры о членстве Украины в НАТО, настолько оторван от реальности, что трудно понять, как вернуть Трампа на землю. Я не думаю, что сделка по редкоземельным металлам, которую они (США и Украина. - Ред.) подпишут, будет такой уж значимой. Я не сомневаюсь, что (президент Украины Владимир. - Ред.) Зеленский основной упор будет делать не на сырьевом соглашении. Он - какими бы ни были условия сделки - будет настаивать на гарантиях безопасности, которых добивается.
И все это просто подчеркивает, с точки зрения исторических результатов, насколько трагично было то, что в 2008 году, Джордж Буш-младший предложил очень быстро принять Украину и Грузию в НАТО, а Германия, Франция и другие страны отвергли это предложение. Финляндию и Швецию приняли так быстро в НАТО, потому что понимают, что гарантия реальной безопасности в Европе - это находиться в составе альянса. Думаю, то же самое было бы верно и для Украины.
- В Германии вот-вот появится новое правительство. У нас только что прошли выборы в бундестаг. Чего вы ожидаете от Германии, когда речь заходит об Украине?
- Я знаю, что одним из первых заявлений Фридриха Мерца (Friedrich Merz), после того как он узнал о результатах голосования, было то, что в течение определенного времени он хочет достичь независимости Германии и Европы от Соединенных Штатов (в сфере безопасности. - Ред.). При всем уважении - это ошибка.
Я понимаю, то, что делает Трамп, крайне губительно. С этим не поспоришь. Но на самом деле вопрос состоит в том, заботимся ли мы о Западе в целом или о Евросоюзе. ЕС, отрезанный от США, гораздо более уязвим для Китая и России, чем вместе с Соединенными Штатами.
"Европейцы должны выделять больше денег на оборону"
- Но не заставляет ли Дональд Трамп Фридриха Мерца и других европейских лидеров идти именно по этому пути?
- Я считаю, это должно стать дополнительным стимулом для того, чтобы больше выделять денег на оборону. Но позвольте мне обратить ваше внимание еще на одну вещь. Я говорю это со всем уважением. На протяжении десятилетий американцы, такие как я, твердо и ясно говорили Германии и другим странам ЕС, чтобы они больше расходовали средств на оборону.
Надеюсь, мы говорили это вежливо. Мы не получили никакого ответа. И вот приходит Дональд Трамп, бьет Европу по лицу, и Европа просыпается и говорит: "Хорошо, может быть, нам стоит тратить больше на оборону". Разве вы не понимаете, что это не тот урок, который был нужен?
- И все же, интересно, что Германия и Европа должны делать сейчас, когда Трамп оказывает такое сильное давление? Стоит ли Европе по-прежнему полагаться на Соединенные Штаты?
- Я думаю, что в Соединенных Штатах есть много людей - многие в Конгрессе, подавляющее большинство в обеих партиях и люди в администрации Трампа, - которые не будут говорить об этом публично, но которые знают, что НАТО - очень успешный альянс и что было бы безрассудным отказаться от него. К сожалению, в число таких людей не входит сам Трамп. Проще говоря, на данный момент из-за того, что Трамп делает на Украине, мы приходим к выводу, что произойдет самое худшее, и исправить это невозможно. Если вы пройдете этот путь, вернуться обратно будет очень сложно.
Поэтому я не предлагаю абсолютно четкой линии поведения, потому что мы находимся на неизведанной территории. Но я считаю, что неверный путь - это сказать, что вы больше никогда не можете рассчитывать на Соединенные Штаты. Подавляющее большинство наших граждан так не считают.
- И где оппозиция Трампу?
- Она появляется. Думаю, вы видите ее признаки. Хотелось бы, чтобы их было больше. Я живу в реальном мире, но полагаю, что она вырисовывается по целому ряду направлений. Голосование в ООН заодно с Россией и Северной Кореей - даже Китай воздержался при том голосовании - и многое другое, что сейчас происходит, означает, что даже в Республиканской партии, хотя большая часть ее представителей в Конгрессе запугана, все больше и больше людей высказывают свое мнение. Еще многое должно случиться, но есть первые признаки того, что это наконец-то происходит.
"Трамп и Маск будут дружить, пока отношения будут взаимовыгодными"
- Вы довольно хорошо знаете Дональда Трампа. На ваш взгляд, как долго продлятся тесные отношения между ним и Илоном Маском?
- Со всем уважением к ним обоим - (продлятся. - Ред.) до тех пор, пока отношения будут взаимовыгодными. Маска часто называют щитом для Трампа. Он делает много вещей, которые привлекают сторонников Трампа, но если это станет неудобным, Маска можно будет принести в жертву.
В то же время у Маска громадные экономические интересы. Большую часть своих электроавтомобилей Tesla он производит в Китае. Поскольку мы все сталкиваемся с угрозой торговой войны (с КНР. - Ред.), он очень сильно рискует. У Маска многомиллиардные контракты с федеральным правительством и с NASA. Поэтому я думаю, что у Трампа и Маска пока есть свои цели, и они совпадают. Но они не будут совпадать вечно, и наступит момент, когда они разойдутся. Это может произойти скорее раньше, чем позже.
- Как журналист, я не могу не спросить вас о свободе прессы в США. Как вы оцениваете ситуацию в этой сфере через призму последних событий?
- На мой взгляд, те вещи, что он (Дональд Трамп. - Ред.) сделал, например, лишил доступа в Белый дом агентство AP, потому оно не захотело называть Американским переименованный им Мексиканский залив, что является одним из самых глупых его поступков с момента инаугурации, это весьма пагубно. Я не знаю, можно ли добиться в суде отмены этого решение, заявив, что оно нарушают первую поправку к Конституции США, но я думаю, что это один из нескольких шагов, которые заставляют людей осознавать, что Трамп - это проблема для всех.
Проблемой является не каждый отдельный его поступок, проблема в самом Трампе. Так что он нанесет значительный ущерб, в этом нет никаких сомнений. Поэтому усилия должны быть направлены на то, чтобы смягчить ущерб, а затем, когда Трамп уйдет, исправить положение как можно быстрее.
"Трамп послал Китаю плохой сигнал"
- Мы уже коротко коснулись Китая. Насколько Тайвань должен быть обеспокоен политикой Трампа?
- Я полагаю, что он послал Пекину очень плохой сигнал. Думаю, что Пекин помогает России с самого начала ее войны против Украины. Было много разговоров о том, как они (китайцы. - Ред.) были обеспокоены действиями России и хотели быть посредником. Это абсолютно неверно, они извлекли выгоду, они помогли России. Это часть формирующейся оси Китай - Россия. И если бы я был на Тайване, я бы очень сильно беспокоился.
В своей книге я описал историю, что несколько раз, когда бывал в Белом доме, Трамп при мне брал одну из своих знаменитых ручек Sharpie, указывал на ее кончик и говорил: "Видите это? Это Тайвань". А затем указывал на свой огромный президентский стол в Овальном кабинете и произносил: "Видите это? Это Китай". Эта история многое скажет вам о том, как он представляет относительную важность Тайваня и Китая. Он не понимает сложности ситуации, даже не понимает экономического аспекта.
Во время последней президентской кампании он сказал, что Тайвань украл американские технологии производства полупроводниковых чипов и перевез эту индустрию на Тайвань. Они не украли ее, они построили ее с нуля, и мы не обращали на это внимания. Это не значит, что мы не обеспокоены тем, чтобы эти возможности не попали в руки Китая. Однако идея о том, что это каким-то образом является виной Тайваня, а не нашей, просто показывает, насколько Трамп оторван от реальности.
- Есть ли некие временные рамки, когда Китай может предпринять действия против Тайваня?
- Это было традиционным при последних администрациях - Китай проверял каждого нового американского президента. Они, конечно, сделали это при Буше-младшем с нашим (разведывательным. - Ред.) самолетом, который находился в международных водах (и после столкновения с китайским истребителем совершил вынужденную посадку на острове Хайнань. - Ред.). Но глядя на то, что происходило в Китае, я не знаю, что Китаю нужно проверять в случае Трампа. Я думаю, что они очень внимательно следят, и, несомненно, весьма системно продумывают, как бы воспользоваться им.
А Трамп этого не делает. Он проснется однажды утром и решит, может быть, ввести пошлины на импорт из Китай в размере 50%, а не 10%, но китайцы будут готовы. И это будет очень важным в следующем году или около того.
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