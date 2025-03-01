Джон Болтон: То, что делает Трамп, губительно

Поэтому я не предлагаю абсолютно четкой линии поведения, потому что мы находимся на неизведанной территории. Но я считаю, что неверный путь - это сказать, что вы больше никогда не можете рассчитывать на Соединенные Штаты. Подавляющее большинство наших граждан так не считают.

- И где оппозиция Трампу?

- Она появляется. Думаю, вы видите ее признаки. Хотелось бы, чтобы их было больше. Я живу в реальном мире, но полагаю, что она вырисовывается по целому ряду направлений. Голосование в ООН заодно с Россией и Северной Кореей - даже Китай воздержался при том голосовании - и многое другое, что сейчас происходит, означает, что даже в Республиканской партии, хотя большая часть ее представителей в Конгрессе запугана, все больше и больше людей высказывают свое мнение. Еще многое должно случиться, но есть первые признаки того, что это наконец-то происходит.

"Трамп и Маск будут дружить, пока отношения будут взаимовыгодными"

- Вы довольно хорошо знаете Дональда Трампа. На ваш взгляд, как долго продлятся тесные отношения между ним и Илоном Маском?

- Со всем уважением к ним обоим - (продлятся. - Ред.) до тех пор, пока отношения будут взаимовыгодными. Маска часто называют щитом для Трампа. Он делает много вещей, которые привлекают сторонников Трампа, но если это станет неудобным, Маска можно будет принести в жертву.