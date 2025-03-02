"Бруталист" - главный кандидат на Оскар. Он действительно так хорош?

1947 год. Выживший во время Холокоста венгерский еврей Ласло Тот (Эдриен Броуди) прибывает в США, где устраивается рабочим в мебельный магазин своего двоюродного брата. Он не бахвалится тем, что на самом деле является известным архитектором в стиле "брутализм". Правда тем не менее всплывает на поверхность, и Ласло получает от богатого предпринимателя Харрисона Ли Ван Бюрена (Гай Пирс) заказ на создание масштабного мемориального центра. Тем временем Европу никак не могут покинуть жена Ласло Эржебет (Фелисити Джонс) с племянницей, а сам Тот становится наркозависимым.

Эдриен Броуди и Фелисити Джонс в фильме "Бруталист" Фото: SCANPIX

Во время просмотра "Бруталиста" в памяти то и дело всплывают голливудские музыкальные байопики типа "Богемной рапсодии" и "Рокетмэна". В центре повествования - долго непризнаваемый гений, бунтарь против общепринятых вкусов (постепенно скатывающийся в зависимость), в качестве антагониста - богатый заказчик-эксплуататор; одна из тем - отношения художника с деньгами, властью и публикой.

Но нет - главный герой четвертого полнометражного фильма Брэди Корбета - фигура не историческая, хоть и основанная на биографии архитектора Марселя Брейера.

Впрочем, даже независимость и малый бюджет (около 10 млн долларов) не позволили избавить сценарий Корбета и его соавтора Моны Фастволд от голливудоцентричности. Не помешал этому и впечатляющий хронометраж, который превышает эталонную длительность в два с лишним раза (фильму даже потребовался антракт).