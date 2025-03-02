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"Бруталист" - главный кандидат на Оскар. Он действительно так хорош?

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Фильм Брэди Корбета "Бруталист"
Фильм Брэди Корбета "Бруталист" Фото: SCANPIX

Накануне вручения премии "Оскар" в Латвии состоялась премьера авторского хита "Бруталист" - трех с половиной часовой драмы о венгерском архитекторе в Америке второй половины ХХ века. Фильм завоевал уже целый ворох наград и претендует аж на 10 статуэток Американской киноакадемии, включая приз за лучший фильм. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему это тяжеловесное кино больше разочаровывает, чем восхищает.

1947 год. Выживший во время Холокоста венгерский еврей Ласло Тот (Эдриен Броуди) прибывает в США, где устраивается рабочим в мебельный магазин своего двоюродного брата. Он не бахвалится тем, что на самом деле является известным архитектором в стиле "брутализм". Правда тем не менее всплывает на поверхность, и Ласло получает от богатого предпринимателя Харрисона Ли Ван Бюрена (Гай Пирс) заказ на создание масштабного мемориального центра. Тем временем Европу никак не могут покинуть жена Ласло Эржебет (Фелисити Джонс) с племянницей, а сам Тот становится наркозависимым.

Эдриен Броуди и Фелисити Джонс в фильме "Бруталист"
Эдриен Броуди и Фелисити Джонс в фильме "Бруталист" Фото: SCANPIX

Во время просмотра "Бруталиста" в памяти то и дело всплывают голливудские музыкальные байопики типа "Богемной рапсодии" и "Рокетмэна". В центре повествования - долго непризнаваемый гений, бунтарь против общепринятых вкусов (постепенно скатывающийся в зависимость), в качестве антагониста - богатый заказчик-эксплуататор; одна из тем - отношения художника с деньгами, властью и публикой.

Но нет - главный герой четвертого полнометражного фильма Брэди Корбета - фигура не историческая, хоть и основанная на биографии архитектора Марселя Брейера.

Впрочем, даже независимость и малый бюджет (около 10 млн долларов) не позволили избавить сценарий Корбета и его соавтора Моны Фастволд от голливудоцентричности. Не помешал этому и впечатляющий хронометраж, который превышает эталонную длительность в два с лишним раза (фильму даже потребовался антракт).

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