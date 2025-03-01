Мультфильм "Поток" удостоен французской премии "Сезар"

Юбилейную, 50-ю церемонию "Сезара" открыла президент Академии, легендарная французская актриса Катрин Денев, начав вечер с яркого политического заявления.

"Я объявляю 50-ю церемонию "Сезара" открытой и посвящаю ее Украине", - заявила Денев, появившись на сцене с приколотой к одежде ленточкой в цветах украинского флага.

Главным триумфатором вечера стал музыкальный фильм Жака Одиара "Эмилия Перез", завоевавший премии в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший звук", "Лучшая операторская работа", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучшая оригинальная музыка".

Однако одна из главных звезд фильма, испанская актриса Карла София Гаскон, оказавшаяся в центре громкого скандала, не смогла взять награду за "Лучшую женскую роль". Статуэтку получила Хафсия Херзи за роль надзирательницы в драме "Борго".

Премия за "Лучшую мужскую роль" досталась Кариму Леклу за его работу в психологическом триллере "История Джима".

В категории "Лучший зарубежный фильм" победу одержала лента Джонатана Глейзера "Зона интересов", ранее удостоенная премии "Оскар".