В пятницу, 28 февраля, во Франции состоялась церемония вручения национальной кинопремии "Сезар" (César), на которой анимационный фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток" победил в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм".
Мультфильм "Поток" удостоен французской премии "Сезар"
Юбилейную, 50-ю церемонию "Сезара" открыла президент Академии, легендарная французская актриса Катрин Денев, начав вечер с яркого политического заявления.
"Я объявляю 50-ю церемонию "Сезара" открытой и посвящаю ее Украине", - заявила Денев, появившись на сцене с приколотой к одежде ленточкой в цветах украинского флага.
Главным триумфатором вечера стал музыкальный фильм Жака Одиара "Эмилия Перез", завоевавший премии в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший звук", "Лучшая операторская работа", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучшая оригинальная музыка".
Однако одна из главных звезд фильма, испанская актриса Карла София Гаскон, оказавшаяся в центре громкого скандала, не смогла взять награду за "Лучшую женскую роль". Статуэтку получила Хафсия Херзи за роль надзирательницы в драме "Борго".
Премия за "Лучшую мужскую роль" досталась Кариму Леклу за его работу в психологическом триллере "История Джима".
В категории "Лучший зарубежный фильм" победу одержала лента Джонатана Глейзера "Зона интересов", ранее удостоенная премии "Оскар".
Специальную почетную награду "Сезар" за вклад в кинематограф получили американская актриса Джулия Робертс и французский режиссер греческого происхождения Коста-Гаврас. Получая награду, Робертс выразила благодарность Катрин Денев "за то, что она сделала мир кино лучше", а затем отдельно поблагодарила свою семью.
В борьбе за титул "Лучший полнометражный анимационный фильм" "Поток" конкурировал с картиной "Самый ценный груз" французского режиссера Мишеля Хазанавичуса и мультфильмом "Дикари" швейцарского постановщика Клода Барраса.
Картина "Поток" впервые была представлена публике на Каннском кинофестивале в 2023 году и с тех пор завоевала множество наград, включая "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм".
Это также первый в истории латвийский фильм, номинированный на премию "Оскар". Причем "Поток" представлен сразу в двух категориях - "Лучший полнометражный анимационный фильм" и "Лучший международный фильм".
Церемония вручения "Оскара" пройдет в Лос-Анджелесе в воскресенье вечером (в ночь на понедельник по латвийскому времени).
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