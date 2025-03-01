ФОТО На границе задержана крупная партия контрабандных сигарет

Всего 26 890 пачек сигарет были спрятаны в тайниках, специально оборудованных в полу, стенах, потолке и других конструктивных элементах транспортных средств.

Один из крупнейших случаев контрабанды был зафиксирован в четверг, 27 февраля, на таможенном пункте Гребнево. Опираясь на данные автоматизированного анализа рисков, сотрудники таможни направили грузовой автомобиль, въехавший в Латвию из России, на дополнительную проверку с использованием рентгеновского сканера.

При анализе полученного изображения у инспекторов возникли подозрения, что в стенах и потолке полуприцепа могут находиться незадекларированные товары. Для детальной проверки была проведена углубленная инспекция, в которой принял участие кинолог со специально обученной собакой, натренированной на поиск табачных изделий.

В результате осмотра в тайниках были обнаружены сигареты Minsk Capital с акцизными марками Белоруссии. Всего было изъято 517 800 сигарет (25 890 пачек).