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"Новое Единство" пойдет на выборы единым списком с "Движение "За!"" и "Код для Риги"

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Мэр Риги Вилнис Кирсис
Мэр Риги Вилнис Кирсис Фото: Ieva Leiniša/LETA

Члены политических партий "Движение "За!"" и "Код для Риги" будут баллотироваться в Риге по списку партийного объединения "Новое Единство" под руководством Вилниса Кирсиса, сообщил агентству LETA член движения "За!" Микс Целминьш.

Он отметил, что это уже вторые муниципальные выборы в Риге, на которых движение "За!" будет баллотироваться по общему списку с политическими силами-единомышленниками.

Как заявила председатель "За!" Линда Курика, сейчас такое время, когда национальные и социально ответственные политические партии должны не искать причины, по которым они не могут сотрудничать, а принимать решения, чтобы работать в интересах рижан.

В субботу, 1 марта, состоится презентация рижского списка "Нового Единства".

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