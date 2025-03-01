Официально Великобритания рассматривает Латвию, Литву и Эстонию как важнейших партнеров. Все три страны - ключевые союзники Лондона в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF), военного альянса европейских стран НАТО со схожими взглядами.

Председатель Комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон отметил, что страны Балтии находятся на восточном фланге НАТО, и их отсутствие на переговорах не создает хорошего впечатления.

На саммит в Лондон в воскресенье прибудут почти 20 европейских лидеров.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом усилились сомнения по поводу вовлеченности США в европейскую безопасность.

Трамп уже начал переговоры с Россией о заключении мирного соглашения по Украине, однако в этих обсуждениях не участвуют ни Киев, ни европейские страны.

Именно по этой причине в последние дни в Вашингтон отправились президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Киир Стармер.

Тем временем встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась в пятницу резкой перепалкой без каких-либо результатов, что еще больше усилило напряженность в трансатлантических отношениях.

Во время переговоров в Овальном кабинете польский журналист спросил Трампа, готов ли Вашингтон и дальше гарантировать безопасность восточного фланга НАТО.

В ответ Трамп особо выделил Польшу, которая существенно увеличила расходы на оборону, однако, говоря о странах Балтии, отметил, что "это тоже сложный регион".

При этом он заверил, что США будут выполнять свои обязательства перед НАТО, но подчеркнул, что европейские союзники тоже должны нести свою часть ответственности.

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