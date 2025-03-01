"Мы должны действовать быстро - как на европейском, так и на национальном уровне", - сказала министр в субботу в Берлине, менее чем через 24 часа после встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой Трамп пригрозил прекратить поддержку Киева.

"Мы не можем ждать формирования нового правительства Германии, потому что ситуация серьезная", - подчеркнула Бербок, добавив, что "Германия должна взять на себя лидерство в этот исторический момент".

Германия, которая традиционно вместе с Францией является движущей силой единства Европы, уже несколько месяцев находится в политическом тупике после распада коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца в ноябре.

Germany's Minister of Foreign Affairs Annalena Baerbock has just given a really remarkable, nearly 12-minute speech on yesterday's events at the White House in support of #Ukraine. I have translated a large part of the speech for you. pic.twitter.com/yVZYzRqnMx — German Aid to Ukraine (@deaidua) March 1, 2025