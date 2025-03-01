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Видео Бербок призвала Германию взять на себя ведущую роль в вопросах европейской безопасности (3)

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Анналена Бербок
Анналена Бербок Фото: AFP/SCANPIX

Германия должна усилить свое участие и взять на себя ведущую роль в вопросах безопасности Европы в условиях обострения напряженности между США и Украиной, заявила в субботу, 1 марта, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Мы должны действовать быстро - как на европейском, так и на национальном уровне", - сказала министр в субботу в Берлине, менее чем через 24 часа после встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой Трамп пригрозил прекратить поддержку Киева.

"Мы не можем ждать формирования нового правительства Германии, потому что ситуация серьезная", - подчеркнула Бербок, добавив, что "Германия должна взять на себя лидерство в этот исторический момент".

Германия, которая традиционно вместе с Францией является движущей силой единства Европы, уже несколько месяцев находится в политическом тупике после распада коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца в ноябре.

После досрочных выборов, состоявшихся на прошлой неделе и принесших победу оппозиционному консервативному блоку, практически очевидно, что на формирование нового правительства уйдет несколько недель.

Бербок призвала все демократические партии, а также действующее правительство, которое останется у власти в качестве временного кабинета, и будущих лидеров к сотрудничеству, чтобы Германия могла взять на себя ведущую роль в тот момент, когда европейские политики борются за свои позиции на фоне смены курса в Вашингтоне.

"Началась новая эпоха подлости", - заявила глава МИД Германии, комментируя встречу Зеленского и Трампа, подчеркнув, что европейцы должны твердо отстаивать международное право.

"Никто не должен заблуждаться относительно врага. Он сидит только в Кремле, а не в Киеве или Брюсселе. Менять местами виновника и жертву - такого нельзя допустить", - сказала Бербок.

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