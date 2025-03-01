Вчера действительно был плохой день как для Украины, так и для Европы, а в каком-то смысле и для самих Соединенных Штатов. Но, я думаю, сейчас нам нужно говорить о том, где мы находимся сегодня и что нам предстоит сделать завтра и в ближайшем будущем, - заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич вечером в субботу, 1 марта, в эфире программы Panorāma.
Президент Латвии: У нас нет времени смотреть на местный цирк, когда в мире драма
По словам президента, перед нами как минимум несколько важных задачи.
Первая - внутренняя, касающаяся нашей страны. Все мы хорошо знаем, что необходимо делать в вопросах национальной обороны. Увеличение оборонного бюджета - это не только требование НАТО, но и наша прямая заинтересованность. В этом направлении уже принимаются решения, рассматриваются способы ускорения закупок.
Также необходимо увеличить численность вооруженных сил. В настоящее время общее количество военнослужащих, включая Земессардзе, регулярную армию и другие подразделения, составляет 20 000 человек, тогда как абсолютный минимум - от 31 000 до 38 000. Здесь важно взаимодействие всего общества.
Вторая задача - сотрудничество с соседями и оказание Украине реальной помощи, а не просто писать красивые заявления в Twitter.
Третья - общий вопрос для Европы. Сейчас нужно не делать паузу, а искать пути, как достойно выйти из этой ситуации.
Президент не считает, что НАТО прекратило свое существование, несмотря на недавние высказывания Дональда Трампа о Польше и странах Балтии. Однако отношения внутри альянса действительно хрупкие и могут измениться.
Ситуация серьезная, но не безнадежная. Не стоит думать, что Америка отвернулась и что НАТО больше не существует, но Европе предстоит много работы, чтобы стать сильнее.
Отвечая на вопрос, способна ли нынешняя коалиция в Латвии, которая порой даже не набирает кворум в Сейме, динамично реагировать на столь быстро меняющиеся вызовы, Ринкевич отметил, что ситуация развивается стремительно, а его послание правящей коалиции следующее:
"Соберитесь, назначьте министров, начните работать! Если не можете - уступите место другим. Следующая неделя будет решающей. Будет ли создана более широкая коалиция или останется нынешняя - это вопрос политики. Но я напомню: правительство отвечает перед Сеймом, а не перед президентом.
Однако послание общества, как и мое послание, таково - у нас нет времени смотреть на местный цирк, когда в мире драма", - подчеркнул в завершение своей речи президент Латвии Эдгар Ринкевич.
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