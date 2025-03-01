Президент Латвии: У нас нет времени смотреть на местный цирк, когда в мире драма

Вчера действительно был плохой день как для Украины, так и для Европы, а в каком-то смысле и для самих Соединенных Штатов. Но, я думаю, сейчас нам нужно говорить о том, где мы находимся сегодня и что нам предстоит сделать завтра и в ближайшем будущем, - заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич вечером в субботу, 1 марта, в эфире программы Panorāma.