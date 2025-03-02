Каллас: НАТО - лучшая гарантия безопасности для Украины

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас назвала западный военный альянс НАТО лучшей гарантией безопасности для Украины и тем самым напрямую возразила президенту США Дональду Трампу. "Почему мы в НАТО? Потому что боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая эффективна, - это защитный щит НАТО ", - заявила Каллас в интервью агентству AFP в Вашингтоне в четверг, 27 февраля.

Глава европейской дипломатии также настаивала на участии европейцев в переговорах между США и Россией по Украине. "В противном случае Европа не сможет поддержать возможное соглашение о прекращении огня в российской агрессивной войне, которая длится уже три года", - предупредила она.

Критика в адрес Дональда Трампа