ФОТО Президент Ринкевич посетил военную базу в Алуксне

В своей речи глава государства выразил благодарность родителям, семьям, близким и друзьям, которые поддержали молодых людей в их решении пройти военную подготовку и встать на защиту Латвии.

"Сегодня у меня была возможность познакомиться с пехотной школой, батальоном, их офицерами и инструкторами. Я уверен, что ваши сыновья и дочери находятся в надежных руках. О них заботятся и обучают их с полной самоотдачей. За это хочу поблагодарить офицеров и инструкторов за их труд, за вклад, который они вносят в подготовку наших защитников", - сказал президент.

Перед присягой новобранцы прошли двухмесячный курс интенсивной военной подготовки, чтобы добровольно вступить в Государственную службу обороны.

Обращаясь к собравшимся, Ринкевич подчеркнул: "Сегодня мы живем в довольно тревожные времена, и в мире немало неопределенности. Но я глубоко убежден: только хорошо подготовленные, обученные граждане смогут защитить мир и безопасность нашего государства. Чем больше нас будет, тем меньше вероятность, что случится что-то плохое".

Президент пожелал всем удачной службы, новых знаний и полезного опыта, а затем - успешного возвращения к гражданской жизни уже в статусе подготовленных защитников Латвии.

Галерея: Президент Ринкевич посетил военную базу в Алуксне

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!