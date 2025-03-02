В Лудзенском крае в пожаре погиб человек

В 2:12 ночи спасатели получили вызов на место происшествия, где огнем была охвачена одноэтажная жилая постройка общей площадью 80 квадратных метров. В ходе тушения было обнаружено тело погибшего.

Ликвидация возгорания и работы на месте трагедии завершились в 7:09 утра.

Днем ранее, в субботу, 1 марта, в 12:25 VUGD получил вызов на улицу Робежу в Гулбене. Там, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома, загорелись стена и домашние вещи на площади 10 квадратных метров.

Из-за задымления из здания были эвакуированы два человека и два кота. Ликвидация пожара завершилась в 14:59.

Ранним утром в воскресенье, в 3:20, поступило сообщение о пожаре на улице Упесгрива в Риге. Горело помещение площади 40 квадратных метров, переоборудованное под баню в подвале одноэтажного жилого дома, а также межэтажные перекрытия на 10 квадратных метрах.

Еще до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались девять человек. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 7:30.

За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 48 вызовов, из которых: 12 - на тушение пожаров, 25 - на аварийно-спасательные работы, а 11 оказались ложными тревогами.

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