Фото Лидеры Франции, Великобритании и Германии прибыли в Киев

Макрон, Стармер и Мерц вместе прибыли на поезде из Польши. Позднее к ним в Киеве присоединится и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Это первый раз, когда лидеры этих четырех стран вместе посещают Украину.

Спустя более трех лет после начала полномасштабного вторжения России эта символическая демонстрация европейского единства состоится на следующий день после того, как российский диктатор Владимир Путин провел в Москве парад в честь 80-летия победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Президент США Дональд Трамп предложил 30-дневное безоговорочное перемирие в качестве шага к окончанию войны в Украине, однако Путин это предложение отклонил.

"Мы присоединяемся к призыву США к России согласиться на полное, безоговорочное 30-дневное перемирие, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире", - заявили лидеры четырех стран перед визитом.

Для Мерца, который только на этой неделе вступил в должность, этот визит в Украину станет первым в качестве канцлера. Макрон в последний раз был в Киеве в июне 2022 года, когда он посещал его с тогдашними лидерами Италии и Германии.

Утром в субботу лидеры четырех стран встретятся с Зеленским, после чего проведут виртуальные встречи, чтобы проинформировать лидеров других европейских стран о мероприятиях по созданию европейских сил, которые могли бы обеспечить Украине безопасность после войны.

Такие силы "помогут восстановить вооруженные силы Украины после заключения любого мирного соглашения и укрепят уверенность в будущем мире", - говорится в их заявлении.

В "Коалиции доброй воли", которой руководят Великобритания и Франция, около 30 стран.