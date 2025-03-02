ВИДЕО В Старой Риге проходят народные гулянья в честь Метени

По словам организаторов, Метени - это праздник встречи весны, время, когда короткие зимние дни становятся длиннее, а природа начинает поворачиваться к теплу.

В латышских традициях существует несколько способов определения даты праздника. Некоторые отмечают его строго по христианскому календарю, за семь недель до Пасхи.

Другие придерживаются древних латышских традиций, согласно которым Метени - это период между Рождеством и Пасхой, а сам день праздника определялся по лунному календарю. Согласно древним поверьям, Метени приходят со вторым новолунием после зимнего солнцестояния.

Если оно выпадает на январь, как в этом году, то праздник смещается на третье новолуние, ближе к концу февраля или даже началу марта. В 2025 году новолуние Метени выпало на 2 марта, поэтому праздник отмечается именно сегодня.

Что ждет гостей праздника в Риге?

Погружение в традиции - знакомство с обрядами и обычаями Метени.

Живая музыка и танцы - народные песни, пляски и спектакли с участием маскарадных групп.

Выставка масок - можно увидеть традиционные латышские обрядовые маски.

Творческие мастер-классы в Пассаже: создание масок для кекату (ряженых), изготовление традиционных кукол из ткани и уголок для самых маленьких, где дети смогут примерить маски.

Поскольку Метени - это время игр и забав, на Ратушной площади можно прокатиться на санях, запряженных пони и покрутиться в "зимних каруселях".

Традиционный карнавальный маскарад пройдет по улицам Старой Риги. Маршрут шествия:

Ратушная площадь → улица Скарню → улица Аудею → улица Вальню → улица Калькю → Ливская площадь → возвращение на Ратушную площадь.

Праздник символизирует изгнание зимы и встречу весны, а карнавальные шествия, шумные танцы и ряженые помогают отогнать злых духов и призвать богатый урожай и удачу на весь год.

Видео: Народные гулянья в Старой Риге в честь Метени

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