Туск: Польша может помочь убедить США больше поддерживать Украину

Отправляясь на саммит лидеров европейских стран в Лондоне, Туск назвал позицию США по украинскому вопросу дилеммой и подчеркнул, что "нам необходимо преодолеть эту дилемму", добавив, что к Польше будут больше прислушиваться в Вашингтоне, поскольку она выделяет значительные средства на оборону и имеет "очень хорошие отношения с американцами".

Туск отметил, что Польша находится в уникальной ситуации.

"Польша на стороне Украины без всяких "но", - подчеркнул Туск, добавив: "Позиция администрации Вашингтона по вопросам Украины и России не так ясна, как наша".

Туск также призвал европейские страны направить больше войск на восточный фланг Европейского союза - в Польшу, страны Балтии и Финляндию.

"Я буду убеждать наших партнеров в этом", - заявил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье встретится в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран для обсуждения вопросов безопасности Европы и Украины.

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