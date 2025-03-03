Его комментарии прозвучали в тот момент, когда генеральный секретарь НАТО Марк Риет и другие европейские лидеры проводили в Лондоне саммит, посвященный поддержке Украины и континентальной обороне. Переговоры, запланированные британским премьер-министром Киром Стармером, были омрачены взрывоопасной встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых, но переговоры сорвались после того, как украинский лидер вступил в конфликт с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Ставридис заявил, что Москва "достанет бутылки лучшей водки", чтобы отпраздновать скандал, который стал сигналом тревоги для европейских членов НАТО.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял, что европейские страны должны быть готовы к сценарию, при котором им придется создать оборонный альянс вместо НАТО. Он подчеркнул, что континент должен действовать быстро, чтобы "добиться независимости" от США в вопросах обороны, и предложил провести переговоры с Парижем и Лондоном о замене американского "ядерного зонтика" над Европой. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов "начать эту дискуссию".

В последние недели усилились спекуляции о том, не планирует ли Трамп вывести США из альянса. Президент США неоднократно призывал страны-члены блока увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, предупреждая во время предвыборной кампании, что он будет поощрять Россию делать "все, что она захочет", с союзниками США, которые не выполняют свои обязательства по расходам. Затем Трамп ужесточил свои требования, призвав членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5%.

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